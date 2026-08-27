Empresa Epic Aerospace presentó ampliación de operaciones y un vehículo remolcador espacial

Durante la actividad, el presidente Yamandú Orsi dijo que el gobierno se compromete a analizar la posibilidad de que en el futuro se puedan realizar lanzamientos espaciales desde el país.

La empresa Epic Aerospace, situada en Zonamérica desde 2022, presentó este jueves la ampliación de sus operaciones, con una planta con capacidad para fabricar, ensamblar y probar en ensayos vehículos espaciales. A la inauguración asistieron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, entre otras autoridades departamentales y nacionales. A la actividad concurrieron, además, autoridades de Zonamérica, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y de Uruguay XXI.

Epic Aerospace es una startup privada fundada por Ignacio Belieres Montero, emprendedor argentino que se dedica al desarrollo de vehículos de transferencia y puesta en órbita de satélites, y que brindó servicios de ensayo a distintos clientes europeos, norteamericanos y asiáticos.

Durante el evento se presentó el Chimera Geo 2, un vehículo de transferencia orbital (OTV) que funcionará como remolcador espacial, el cual será ensamblado en Uruguay. Este tipo de vehículo es clave para las comunicaciones, la meteorología y diversas aplicaciones estratégicas.

La compañía explicó que la ampliación incluye la incorporación de un shaker (máquina industrial muy grande que produce vibraciones fuertes para probar la resistencia de piezas pesadas) de 300 kilonewtons (kN), el primero de este tamaño utilizado por una empresa privada en América Latina y uno de los pocos que existen en el mundo. Cuenta con el apoyo y respaldo de la ANII por intermedio del Fideicomiso Oreste Fiandra, otorgada por el Banco República. La idea de incorporar el shaker surgió en 2024 y se concretó ahora. Este equipamiento permitirá ensayar el funcionamiento de satélites de hasta 2.500 kilos de peso. El shaker permite replicar el ambiente en el que se encuentra un satélite en el espacio y demostrar que no se dañará.

Con una masa superior a 780 kilogramos, el lanzamiento del shaker “posicionará a Uruguay como el primer país de Latinoamérica con capacidad para transportar cargas desde una misión de rideshare en órbita baja (LEO) hasta una órbita geoestacionaria (GEO), reduciendo los costos de 100 millones de dólares a menos de diez millones de dólares, y los tiempos de años a pocos meses.

El presidente Yamandú Orsi, al cierre de la presentación, comentó ante los presentes que “ojalá dentro de unos años podamos decir que Uruguay está lanzando”, y agregó que los satélites en el país se fabrican, se les agrega el remolcador y se desarrolla una fase de pruebas”. El mandatario señaló que el gobierno “se compromete a analizar el tema y buscar la mejor forma de llevar adelante” la posibilidad de que desde el país se realicen lanzamientos de satélites y vehículos espaciales.

Por su parte, Cardona manifestó en rueda de prensa que “es un paso más de Uruguay en política espacial”, y que es importante comunicar desde el gobierno “la base sólida que tiene el país en talento de recursos humanos, conocimientos, en academia, infraestructura, la cual está trazada desde hace diez años”, esto en el área de telecomunicaciones y matriz eléctrica, “que permite agregar valor hoy a la industria”. Sostuvo que la política espacial “no tiene que ver solamente con esta presentación, que es importante”, y que “queremos que esto sea un punto de partida para nuevos empleos y nuevas tecnologías. Se puede progresar en desarrollo productivo y avance tecnológico”.