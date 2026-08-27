Fábricas Nacionales de Cerveza anunció que planta de Paysandú reabre en enero, pero no es posible mantener abierta la de Minas

“Si hay inversiones, hay que tratar de buscar instrumentos para que FNC se mantenga funcionando en la ciudad”, sostuvo el intendente de Lavalleja tras reunión con el ministro Oddone.

En una reunión tripartita celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), propiedad de la multinacional Ambev, comunicó al Sindicato de Pilsen y al gobierno su decisión de avanzar con el reinicio de actividades de Cympay, en el departamento de Paysandú, con el objetivo de retomar las operaciones de la planta desde del 1° de enero de 2027. La empresa señaló que la decisión se tomó “tras un extenso proceso de análisis y evaluación de las condiciones de mercado, así como de la competitividad del negocio de la malta en la región”.

En un comunicado emitido luego de la reunión, Ambev explicó que esta resolución es el resultado de meses de trabajo y evaluación de distintas alternativas, “para mantener la viabilidad de la operación en Paysandú, en un contexto especialmente desafiante para la industria, en el cual los altos costos de producción locales se combinan con el exceso de oferta de malta” en los países vecinos.

La compañía destaca, además, que la reapertura estará acompañada por una reestructuración organizacional que alcanzará a unas 30 personas y que implicará también que la maltería opere con volúmenes de producción más bajos que los registrados en períodos anteriores. Sobre esto, agrega que “se trata de una medida difícil, pero necesaria para poder retomar la producción, readecuando la operación a las condiciones actuales del mercado y buscando preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo”.

En el comunicado, la empresa no hizo mención de la situación a las plantas de Minas y Montevideo.

Bruno Pastorino sobre Minas: “La empresa expresó que mantenerla abierta no era viable”

El presidente del Sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, confirmó a la diaria el anuncio de la empresa, y que serán entre 40 y 50, aproximadamente, los trabajadores que serán tomados en cuenta para la reapertura. Sobre la planta de Minas, comentó que la empresa sostuvo que “no había chance” de mantenerla abierta, y que la compañía “desestimó todas las ideas y propuestas que presentó el sindicato. Expresaron que mantenerla abierta no era viable”.

Con referencia a la planta de Montevideo, FNC y el sindicato se reunieron de manera bipartita el pasado lunes y se reunirán nuevamente en la próxima semana para dialogar sobre una serie de beneficios que actualmente tienen los trabajadores y que la empresa pretende quitarles. Además, las partes comenzaron a tratar si en la planta habrá pérdida de fuentes de trabajo, producto de la reestructura que la empresa planifica llevar adelante.

El dirigente sindical dijo que, a raíz de la reunión tripartita de este miércoles con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la empresa y el sindicato acordaron una reunión bipartita para el viernes 28, en la que profundizarán sobre la situación de la planta de Minas y sobre el futuro de los trabajadores que cumplían tareas en ese centro de producción.

Ximénez: “Nos comprometimos a seguir trabajando”

El intendente de Lavalleja se reunió este miércoles con Oddone y con los legisladores del departamento para analizar el cierre de la planta en Minas, luego de que la empresa anunció que analiza implementar un plan de 14 millones de dólares para mantener la producción, pero concentrada en Montevideo. En la reunión se analizó cómo afecta esa decisión a Lavalleja.

Al final del encuentro, el jefe comunal dijo en una rueda de prensa que “fue una muy buena reunión” para plantear la inquietud que existe frente al cierre de la planta en Minas. “Nos comprometimos a seguir trabajando, a continuar generando nexos y tratar de no interferir en la negociación, que todavía no está cerrada, ni con los trabajadores ni con la empresa”, sostuvo.

Ximénez dijo que el ministro se comprometió a plantear a la empresa lo que la Intendencia de Lavalleja informó, que es “la necesidad de que, si hay inversiones, hay que tratar de buscar instrumentos para que FNC se mantenga funcionando en la ciudad”. El intendente agregó que en la reunión “se habló de muchos temas” y que la comuna “no quiere interferir ni entorpecer la negociación, porque hay trabajadores de por medio y hay decisiones de una empresa multinacional”.

Gabriel Oddone: “La situación de Minas es preocupante”

Por este tema, Oddone brindó una rueda de prensa este martes y se refirió a las fuentes laborales que podrían perderse en caso de que se concretara el cierre de la planta de Minas. Al respecto dijo que la empresa tomó esa decisión en 2024, pero la postergó porque era un año electoral, y por ese motivo la está tomando ahora.

Expresó que la situación “es preocupante” y que el gobierno trabaja con la empresa para “fortalecer la decisión de inversión que tiene en Montevideo, donde se absorberá parte de los trabajadores de Minas, eventualmente para fortalecer el mantenimiento de la operación en Paysandú, a partir del 1° de enero de 2027”.

Oddone manifestó también que “se buscan soluciones para que la infraestructura de la planta de Minas, que quedará en desuso, pueda tener un uso de algún tipo, y además ocupar a algunas de las personas que quedarían desocupadas. En eso se trabaja con la Intendencia de Lavalleja”.

“Quiero enfatizar en el achicamiento de la producción de cerveza en Uruguay. Es un fenómeno de larga data. Este es un paso más, lamentablemente, que lleva al cierre de la planta de Minas. Estamos haciendo todo lo necesario para que el impacto sobre el empleo sea el menor posible, porque la decisión de cerrar estaba tomada hace mucho tiempo”, afirmó el jerarca.

Daniel Olesker: el MIEM “quiere una solución global”

El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, dijo este miércoles en la diaria Radio que desde esa cartera se quiere llegar a una “solución global” y que están “dispuestos a hacer sacrificios económicos desde el Estado”, en función de que llegaría una nueva inversión a la capital que podría traer “algún beneficio por ingreso”. Explicó que FNC “dejaría de producir las latas en Minas” y crearía una nueva planta en Montevideo, un esquema en el que el gobierno estaría dispuesto a hacer estas concesiones.

Según Olesker, “estamos dispuestos a algún avance en mejoras en el costo de la energía, y sobre todo mejoras en algunos aspectos fiscales del gravamen de las cervezas, bastante menor al que se solicita, siempre y cuando además haya un acuerdo con los trabajadores”. En ese sentido, si no existe un acuerdo con el sindicato, “nada de lo demás puede avanzar”. A su vez, dijo que los 60 puestos de trabajo de Minas “se tienen que garantizar” y llegar a un esquema en el que estos trabajadores “estén contemplados”.

“En cualquier ministerio la tensión entre tu proyecto estratégico estructural y la cotidianidad es permanente. Esta es una cotidianidad muy importante, porque involucra a muchos trabajadores e involucra plantas en tres lugares del país”, indicó. Además, dijo que es un “símbolo” para el país.