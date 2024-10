La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar) amaneció este viernes con un cartel en su fachada a favor del Sí al plebiscito de la seguridad social, iniciativa que surgió de la intergremial de esa facultad.

Esto generó reacciones en la oposición, que apuntaron a la “violación” a la laicidad. La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, denunció que la Udelar estaría siendo usada para “política partidaria”.

La discusión por la laicidad no es nueva. Durante los últimos años ya ha habido otras polémicas cuando los gremios de estudiantes, docentes o funcionarios de los servicios de la Udelar colocan cartelería en los centros educativos con sus posturas y posiciones respecto de determinadas cuestiones políticas coyunturales.

Uno de los picos del debate se produjo cuando la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) encabezó la campaña del “No a la baja”, contraria a la reducción de la edad de imputabilidad, o por su postura negativa respecto de la reforma de “Vivir sin miedo”.

El último antecedente se dio luego de que la Dirección de Jurídica de la Udelar se expidiera sobre una posible infracción con motivo de la realización de actividades y la instalación de carteles a favor de la derogación de una parte del contenido de la ley de urgente consideración (LUC). Esto fue tratado por el Consejo Directivo Central de la universidad y, finalmente, la directora de Jurídica, Mariana Gulla, descartó que se tratara de proselitismo y violación de la laicidad.

En el caso de la FADU, su decano, Marcelo Danza, autorizó a la intergremial a instalar pancartas con consignas contrarias a la LUC, lo que derivó en críticas del diputado colorado Felipe Schipani. El decano respondió entonces por medio de una carta pública.

El artículo número 3 de la Ley Orgánica de la Universidad consagra “a todos los órdenes universitarios, y personalmente a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”.

Discusión de laicidad

En conversación con la diaria Verifica, la coordinadora de la Red de Laicidad de la Universidad de la República, Andrea Díaz, opinó que debe abandonarse la connotación negativa “policíaca y persecutoria” de la laicidad.

“Me parece que hay dos posturas que se ponen en juego en la disputa: una que dice que la laicidad es neutralidad, o sea, no decir nada, y otra que es más acorde con la Ley General de Educación, que habla de la laicidad como un debate democrático y fundamentado de diferentes puntos de vista”, dijo Díaz.

Asimismo, señaló que no hay violación de la laicidad, “siempre y cuando la expresión de cualquier persona o conjunto de personas no niegue la posibilidad de que la contraria también se exprese y esté habilitada”.

“Me parece que la laicidad tiene que ser pensada de forma más profunda, más académica, y no siempre asociar este tema a esto de la violación, que no contribuye a pensar en el tema, sino a vigilar y a castigar. Eso no es bueno para la democracia”, destacó Díaz.

Por otra parte, señaló que la fachada es “algo institucional” y debería pensarse “qué es mejor para la convivencia”, cuáles serían las mejores ubicaciones para colocar cartelería en la que se expresen los diferentes colectivos. Díaz opina que esto es una “cuestión de organización” para mejorar la convivencia entre los que piensan diferente, algo que ocurre “siempre en la democracia y en lo interno de cualquier facultad”.