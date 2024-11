En las últimas horas se viralizó en redes sociales un recorte descontextualizado con declaraciones de la senadora electa por el Frente Amplio.

La semana posterior a las elecciones nacionales del pasado 27 de octubre estuvo marcada por una serie de desinformaciones con descontextualizaciones a partir de recortes de entrevistas o declaraciones de dirigentes frenteamplistas. El sitio web argentino La Derecha Diario irrumpió en la campaña electoral uruguaya con su tradicional narrativa desinformante basada en recortes malintencionados.

En un posteo del supuesto medio se afirmó que la senadora electa por el Frente Amplio Constanza Moreira habría dicho en el programa periodístico Séptimo día de La Tele que “la gente del interior es más conservadora y tiene un nivel educativo menor que el resto”.

Sin embargo, la propia Moreira compartió en su cuenta de X el extracto referido y evidenció que el recorte había sacado de contexto el comentario. En su mensaje, la doctora en Ciencia Política relataba una descripción del perfil del “votante indeciso”.

El mensaje original de Moreira fue el siguiente: “¿Qué digo de los indecisos? Ojo con el ‘centro’. El indeciso no es necesariamente moderado. Es una persona que si las elecciones fueran voluntarias, no iría a votar. No se informa, no le interesa. Tiene posiblemente una resistencia a la política, una desconfianza. Por eso el perfil de los indecisos siempre es más conservador que progresista, más del interior que de Montevideo, tiene menor nivel educativo que el resto. Quiere decir que expresa rechazo o apatía política”.

Estas declaraciones seguían la misma senda que lo informado por las encuestadoras en los días previos a la elección del 27 de octubre. En un artículo publicado en la diaria, el sociólogo Eduardo Bottinelli había señalado que los indecisos estaban “levemente” más presentes en el interior que en Montevideo, compuestos por una proporción mayor de jóvenes, y había sostenido que “la fortaleza del voto” aumentaba a mayor nivel educativo.

Por otra parte, a comienzos de octubre la encuestadora Cifra había cuantificado en 11% la cantidad de ciudadanos indecisos en ese entonces y había identificado que el porcentaje de indecisión variaba si se hacía foco en el nivel educativo. Entre aquellos que indicaron haber alcanzado el nivel terciario el porcentaje de indecisos estaba en torno al 8%, mientras que la cantidad de aquellos que no tenían decidido su voto alcanzaba el 21% entre aquellos que solamente manifestaron haber cursado hasta el nivel de primaria.

Además, un 24% se autodefinió como de “centro”, un 10% de derecha y solamente un 3% como de izquierda. Si se toma en cuenta la elección de esos votantes en 2019, un 37% de quienes votaron a Cabildo Abierto o el Partido Independiente se definían como indecisos.

En respuesta a Constanza Moreira, desde La Derecha Diario publicaron un posteo afirmando que la senadora “enloqueció” y que intentó “desmentir y desprestigiar” a ese sitio web, e insistieron con que el video difundido “confirmaba” lo informado.

.