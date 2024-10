Si algo parecía definir a esta campaña era la calma y la liviandad en la que parecían refugiarse la mayoría de los candidatos a la presidencia. Hasta hace dos semanas, cuando se activó una denuncia cruzada por supuesta campaña sucia, solo había levantado la temperatura algún spot que apelaba a la imagen y las emociones de algún candidato; pero en los últimos días se instalaron en Uruguay dos actores claves en el universo de la desinformación de España, Argentina y Brasil: Javier García Negre y Fernando Cerimedo.

Este sábado, en el último de los episodios hasta aquí, La Derecha Diario -medio fundado por Cerimedo y que actualmente se reparten societariamente en partes iguales con Negre- difundió un artículo en el que se acusa a Yamandú Orsi de tener vínculos con el narcotráfico. El portal basa sus afirmaciones en la entrevista a un supuesto vecino del candidato, que dice apoyar a Juan Sartori en la ciudad de Canelones, y que, en un cúmulo de acusaciones cruzadas sin mucho sustento, cuestiona el financiamiento de la campaña del Frente Amplio.

Horas más tarde, Negre publicó el video de la entrevista en la red social X y recibió el apoyo de todo el universo de cuentas y supuestos medios que las investigaciones de la diaria Verifica señalaron como promotoras de desinformación en Uruguay. Allí se pudo ver, durante poco menos de ocho minutos, que las afirmaciones del entrevistado no coinciden con lo destacado en el artículo ni en el propio posteo de Negre. Varios usuarios de la propia red social le respondieron al experiodista español mofándose por esa especie de entrevista.

Negre tiene una larga trayectoria de polémicas en España tras ser acusado de escribir artículos falsos, motivo por el cual fue despedido del periódico madrileño El Mundo, y fundar su propia plataforma de comunicación, EDATV. Su irrupción local se produjo hace unas semanas interceptando en un acto al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, para realizarle acusaciones y preguntas en torno de su cercanía a sectores de la política argentina, el kirchnerismo y sus dirigentes.

El español, conocido por ser un operador de los derechistas Partido Popular y Vox en su país, se instaló en Argentina hace unos meses tras la compra de la mitad del portal La Derecha Diario, una web que simula ser un portal de noticias y que usualmente difunde información inexacta o instala campañas de desprestigio y desinformación. Allí es socio de Cerimedo, que además de ser un empresario conocido por acompañar a Javier Milei en su ascenso a la presidencia de Argentina, fue asesora de la familia Bolsonaro en las elecciones brasileñas de 2022.

Además, de acuerdo a una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Cerimedo fue el perpetrador de la campaña de comunicación en redes sociales para instalar el relato de fraude electoral luego de que Lula Da Silva ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En ese entonces Cerimedo presentó “pruebas” falsas en un vivo de streaming ante 400.000 seguidores para deslegitimar el triunfo de Da Silva, hecho que derivó en las manifestaciones del bolsonarismo que estallaron una semana después de los comicios y que solicitaban a las fuerzas armadas tomar el poder.

Dos meses más tarde, y días después de la asunción del nuevo gobierno, una horda de manifestantes, entre los que se encontraban paramilitares, tomaron en Brasilia el edificio del Congreso y el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, en un intento de golpe de Estado. Varios de esos manifestantes solicitaron asilo político en Uruguay para escapar del proceso judicial que enfrentaban. En este contexto, la Justicia ordenó el cese de actividades de La Derecha Diario en territorio brasileño por haber incentivado los desmanes.

Este año, además, cuando X y la Justicia brasileña entraron en disputas a partir de un pedido del juez Alexander de Moraes para que la red de Elon Musk bloqueara una serie de usuarios y proveyera información sobre los mismos, la cuenta de Cerimedo se encontraba entre las señaladas. Todo este recorrido, sin embargo, no impidió que Cerimedo continuase con sus operaciones, que se extendieron a Chile y Argentina, donde actualmente se encuentra cerca del gobierno y ocupa el cargo de “responsable tecnológico” de la estrategia digital de Javier Milei, y ahora haya llegado a Uruguay junto con su socio español.

Negre en Uruguay

El 14 de octubre Yamandú Orsi arribaba al Club Urupan de Pando para participar de un acto del Frente Amplio (FA), cuando fue interceptado por un periodista español quien lo interpeló por sus “vínculos con el kirchnerismo”. El evento, que no tuvo mayor relevancia, llamó la atención del comando de campaña del FA, que hasta ese entonces mantenía su estrategia de cuidar al candidato.

Al día siguiente, Negre denunció a través de uno de sus portales web que Orsi habría puesto en riesgo su seguridad luego de que el periodista Eduardo Preve realizara un informe sobre los que se sabía de las actividades del español en Uruguay. “Por utilizar un arma, que es simplemente mi micrófono, me encuentro con una campaña de criminalización más propia de la dictadura cubana”, señaló Negre, quien estaba acompañado de un custodio al momento de entrevistar a Orsi.

Su actividad posterior en redes sociales se basó en señalar a periodistas y figuras políticas que él consideraba “operadores del comunismo”, contenido que intercalaba entre sus habituales ataques a los partidos de izquierda españoles. Llamó la atención la información que manejaba de alguno de sus objetivos, casi como si fuera un local.

Asimismo, Negre interactuó de forma activa con diversos usuarios de X del ámbito local conocidos por difundir usualmente contenido agraviante o desinformador así como amplificaron los pasajes del español por espacios radiales y de televisión.

Entrada de Cerimedo y “denuncias” de La Derecha Diario

En las últimas horas, La Derecha Diario publicó un informe que denunciaba la participación de supuestos “bots de Orsi” que estarían participando en redes sociales contenido favorable a la campaña del Frente Amplio. Negre se encargó de realizar la difusión correspondiente, que fue amplificada de forma inmediata por un cúmulo de cuentas que usualmente comparten desinformación, simulan ser medios, y que ya fueron detalladas por la diaria Verifica.

El reporte señalaba la utilización de más de 4.600 cuentas de X, Facebook e Instagram y dispuso una planilla con la información de las cuentas. La periodista de El País, especializada en contenido digital y redes sociales, Ana Laura Pérez, realizó un posteo en la red social X que hizo notar algunas inconsistencias de la nota, luego de que varias “personas reales” se encontrasen en el documento.

Un bot es una cuenta automatizada utilizada para amplificar la difusión de contenido de otras cuentas así como publicar eventualmente contenido autogenerado, hoy día logrado gracias a la Inteligencia Artificial. Esto generó que horas más tarde el portal eliminara el documento pero sin dar de baja la noticia.

Aquí es donde entra en escena Fernando Cerimedo, quien a través de su cuenta de X replicó un posteo de Negre con la difusión del video de la entrevista a Orsi, con un mensaje en que definió al candidato con un político de “la peor calaña”. En otro mensaje, dijo que su aparición se motivaba para “joder a estos zurdos de mierda” (en referencia a los periodistas) y afirmó que hará “todo lo posible” para que “no vuelvan a recibir un solo pesos de los uruguayos por publicar idioteces”.

Sus siguientes posteos consistieron en responder publicaciones de Orsi así como referirse a la encuestas de intención de voto favorables al FA como un intento de Uruguay de “argentinizarce (sic) importando el modelo K”. No obstante, este viernes difundió un artículo de La Derecha Diario en el que señala los vínculos de Orsi con “la corrupción kirchnerista”. Sin embargo, el artículo no señala más que una reunión pública entre Orsi y Alberto Fernández en 2019 y la referencia del uruguayo al expresidente argentino como un “clase A” de la política, en un momento que Fernández aún no había asumido su mandato.