Me acaban de confirmar que he sido investigada por privados con geolocalización incluida.

Hoy voy a enviar denuncia a Secretaría de Fiscalía y cuando vuelva al país ante la Policía.

Quiero co ocer el motivo y si me expusieron en mi seguridad.

Todos deberían hacerlo. pic.twitter.com/kkt7EUfeBg