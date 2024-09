En las últimas horas se difundió en redes sociales una imagen que simula ser una publicación del semanario Búsqueda con una supuesta nota sobre declaraciones de Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En el artículo habría propuesto la creación de un “impuesto solidario” para financiar el aumento a supuestas “pensiones reparatorias”. Pero ni la nota ni las declaraciones existieron.

Estos posteos fueron enviados por la comunidad al BOT de la diaria Verifica y se suman a una serie de publicaciones que utilizan la identidad gráfica de medios de prensa uruguayos. En los últimos días fueron objeto de este tipo de posteos el abogado Juan Ceretta, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, y la candidata a diputada, también por el FA, Jessy López, entre otros.

En el caso de Cosse, también se le atribuyó una supuesta propuesta de aumento de impuestos para financiar políticas de diversidad. En todos los casos opera el mismo grupo de usuarios de X y Facebook, quienes difunden de forma coordinada los contenidos, con perfiles afines a la coalición de gobierno.

Pese a estos posteos, ni Errandonea ni ningún otro integrante de Madres y Familiares realizó públicamente propuestas similares a las señaladas, y en el semanario Búsqueda no se publicaron artículos que traten el tema de acuerdo a como fue señalado en el posteo. Asimismo, la asociación de ex presos políticos Crysol denunció la “proliferación” de noticias falsas y recordó que los familiares de detenidos desaparecidos no cobran pensiones.

La pensión especial reparatoria (PER) está contemplada en la Ley N° 18.033 y solamente puede solicitarla toda persona que haya sido procesada por la Justicia Militar o Civil en el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, así como aquellas que se hayan visto obligadas a partir al exilio o quienes puedan acreditar haber sido destituidas de su actividad privada por motivaciones políticas. En ninguno de los casos está previsto el cobro de dicha pasividad por parte de familiares.

La atribución de pensiones a familiares de desaparecidos son algunos de los relatos de desinformación que usualmente circulan en redes sociales. En el pasado, Errandonea debió radicar la denuncia penal luego de que se viralizara en redes sociales una versión que afirmaba que su hermano Pablo Errandonea, desaparecido en Buenos Aires en 1976, continuaba vivo y radicado en Francia y la “simulación” de su estatus estaría motivada por el interés de percibir dicha pensión.