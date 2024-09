“A la izquierda del Frente Amplio [FA] no hay nada”, afirmó la diputada por el Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz en un acto de campaña en la plaza San Martín. Luego subió el recorte en redes sociales en el que también añade: “Los que nos vienen a corretear con un discurso muy ‘ultra’ levantan la mano con la derecha en el Parlamento”.

Sobre esto, Díaz argumentó que el grupo al que hacía referencia votó en contra de la “tibia” reforma de la Caja Militar, el impuesto a las altas jubilaciones militares, así como del tope de endeudamiento al gobierno actual. Los dichos de la frenteamplista generaron la respuesta de Unidad Popular (UP), desde donde difundieron un video en el que muestran cómo fue el voto del exdiputado Eduardo Rubio, quien fuera el único legislador de la izquierda no oficialista durante la pasada legislatura.

“En campaña los argumentos que valen son los que se fundamentan con la verdad. Sencilla, pero lapidaria”, añadió Rubio. Su comentario fue antecedido con el video de la votación del proyecto de reforma de la Caja Militar en 2018, en que la UP acompañó el proyecto en general y aportó su voto particular en la mayoría de los artículos. La argumentación de los legisladores en la sesión de la Cámara de Diputados del 17 de octubre de 2018 puede consultarse en la web del Parlamento.

Consultada por la diaria Verifica, Díaz señaló que el video divulgado por la UP fue “recortado” en la parte en la que señala que no acompañaron el impuesto a las altas jubilaciones militares, cuya discusión naufragó a comienzo de 2018, luego de que el FA no lograra alcanzar la mayoría propia para aprobar el proyecto. La iniciativa surgió en ese entonces a pedido del equipo económico liderado por el astorismo y buscaba reducir en al menos 10% el total de más de 450 millones de dólares anuales que se aportaban entonces al Sistema de Previsión Social Militar.

Si bien es cierto que el proyecto de aumento de impuestos a las jubilaciones de mayores ingresos no fue acompañado por la UP, bajo la argumentación de que estas ya encontraban gravadas por el IASS, el voto faltante para la aprobación de esa iniciativa fue el del entonces diputado frenteamplista Darío Pérez.

Meses más tarde, y tras una serie de negociaciones entre los distintos sectores del FA y el Poder Ejecutivo liderado por Tabaré Vázquez, se logró recomponer la ajustada mayoría parlamentaria oficialista luego de que el proyecto incluyera una serie de condiciones impuestos por Pérez a cambio de aportar su voto en la aprobación de la reforma. Finalmente, la Cámara de Diputados sancionó afirmativamente con el voto de la totalidad de los representantes del FA y el único legislador de la UP.