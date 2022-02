No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El miércoles se produjo un derrame de hidrocarburos sobre el río Yi a la altura de las obras de remodelación del puente ubicado en la ruta 5, departamento de Durazno, según informó Radio Yi. El intendente del departamento, Carmelo Vidalín, dijo a la diaria que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las empresas Saceem y Ciemsa ‒que están liderando la construcción‒ “descartan totalmente cualquier pérdida o vuelco de combustible” provenientes de la obra. A su vez, planteó que se tomaron muestras para determinar con exactitud la sustancia del derrame. “La tranquilidad que tengo es que no afectó la potabilidad del agua y que las empresas que están trabajando en el puente no tienen nada que ver”, enfatizó.

Soledad Pérez, jefa técnica de OSE en Durazno, señaló que recorrió la costa del río y que el derrame de hidrocarburos fue “muy puntual” en la zona del puente. Agregó que aguas arriba no identificaron rastros. También se refirió a la potabilidad del agua: “Avisamos a la Usina inmediatamente para que estuvieran atentos; en todas las obras es obligatorio y nosotros sacamos muestras de acuerdo al protocolo que tenemos, pero no se identificó nada. Tampoco hubo reclamos por olor en el agua”, declaró.

La encargada de la División de Medio Ambiente de Durazno, Janet Silvera, comentó que el jueves se presentaron en la zona junto con técnicos para realizar un monitoreo y una evaluación. “Evidentemente, la mancha no estaba, pero había una pequeña evidencia en un borde cerca del puente, se ve que hubo una mancha de combustible”, resaltó. Planteó la problemática de que “la gente no sabe que existe una División de Ambiente en la ciudad” y que “es muy poca la que hace denuncias allí, porque las hacen directamente al ministerio”. Sobre la situación del derrame, afirmó que no recibieron denuncias. De todas formas, están elaborando un informe que será enviado a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.