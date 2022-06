Es cierto que lleva trabajo aplastar las botellas de plástico y las latas antes de meterlas en el contenedor. También es trabajoso guardar en un recipiente especial la yerba y las cáscaras de frutas y verduras, para después compostar con lombrices. ¿Y las lombrices? También hay que cuidarlas. Pero es un cambio cultural, que dejó de ser motivo de conversación después de ver una película europea, y se viene instalando lentamente en el departamento de Canelones a partir de la ejecución del programa Hogares Sustentables, que impulsa la Intendencia canaria.

“Canelones ha definido, como parte fundamental de su Agenda Ambiental, consolidar un nuevo Sistema de Limpieza Pública y profundizar los programas que buscan disminuir la cantidad de residuos a través de distintas iniciativas, entre las que se destacan aquellas vinculadas a la recuperación, reciclaje y valorización de distintos materiales”, dice el reporte 1 del Plan de Limpieza y Gestión de Residuos de Canelones.

Este plan tiene varios componentes institucionales, pero Hogares Sustentables implica la participación de los vecinos: cada familia cuenta con el equipamiento necesario para clasificar sus residuos en tres fracciones: reciclables, compostables y no recuperables. La iniciativa comenzó en Rincón del Pinar, Los Cerrillos y algunas zonas rurales. La intendencia entregó primero un contenedor domiciliario para los residuos no recuperables. Este se llena adentro del domicilio y se saca a la vereda los días que pasa el camión recolector. Posteriormente, en una segunda etapa se entregó otro contenedor, para los residuos reciclables, que también se llena en el domicilio y se saca a la vereda los días que pasa un camión especial y, además, se dio a cada familia una compostera, tierra y lombrices, para compostar los residuos orgánicos crudos. Los contenedores y la compostera se otorgan a las familias en régimen de comodato.

Este programa comenzó a extenderse paulatinamente a diversas zonas del departamento y empezó a incluir a complejos habitacionales, donde su ejecución se adaptó a la realidad de cada lugar. Según el director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones (IC), Leonardo Herou, “actualmente están llegando a unas 10.000 familias que ya están clasificando a nivel domiciliario con distintos formatos”. “La gran mayoría lo hace con el sistema de doble contenedor, pero en algunos casos como los complejos habitacionales hemos ido adecuando el equipamiento a la realidad de cada complejo. Por ejemplo, en Lagomar norte hicimos un cambio muy trabajado después de un proceso largo con casi 200 familias de cooperativas de vivienda y usamos equipamiento diverso con el objetivo de que en cada cooperativa se pudiera clasificar los residuos en las tres fracciones: los no recuperables, los reciclables, que hoy por hoy son más o menos un 30% del total de los residuos que generamos, y que se logre compostar la fracción de los residuos que están crudos, como restos de verdura, yerba, fruta, que anda en el entorno del 20%”, explicó Herou.

La idea de la IC es extender el sistema de clasificación domiciliaria a todo el departamento antes del fin de la administración de Yamandú Orsi. “Estamos en un cambio que tiene por objetivo fortalecer un sistema de limpieza pública, que tiene distintos servicios que buscan resolver adecuadamente la limpieza pública. Para nosotros este año es clave. En el segundo semestre vamos a estar incorporando muchísimo equipamiento de todo tipo y color para la recolección, los residuos especiales, la respuesta rápida, el barrido mecánico, y de la mano con todo eso, mejorar la cuestión de los residuos apuntando a recuperación y valorización. La idea es que cada familia en la enorme mayoría del departamento tenga dos contenedores, y la compostera vamos a dejar que sea algo más voluntario”, añadió el jerarca.

Hogares, escuelas, oficinas y comercios

Pero en paralelo a Hogares Sustentables, también se vienen ejecutando los programas Escuelas Sustentables, Ecoficinas y Sello Ambiental a Comercios. Herou dijo que en 2021 trabajaron en 80 escuelas y centros de estudio, donde “niñas, niños y adolescentes hacen su experiencia de clasificación y de compostaje en el centro de estudio como forma de involucrarse desde temprana edad. Vamos a tener un montón de gurisas y gurises con el conocimiento y que sea un empuje para que funcione a nivel domiciliario”. En estos centros de estudio también hay huertas en las que los estudiantes plantan y a veces hasta cocinan con lo que se produce.

Por su parte, el programa Ecoficinas implica la recuperación de materiales para reciclaje en todas las oficinas públicas del departamento, y el Sello Ambiental a Comercios parte de la firma de acuerdos con las principales cámaras y centros comerciales del departamento para “facilitar el manejo correcto de los residuos comerciales, impulsando la recuperación de materiales para reciclaje”.

Según Herou estos programas convierten a Canelones en el departamento que “está recuperando más materiales”, pero aún se “está lejos de lograr lo que queremos”. El jerarca afirmó que los residuos orgánicos son alrededor de 40% de los residuos totales, y los que se están compostando con Hogares Sustentables “son la mitad, son los residuos orgánicos que no son cocidos”. “Si a eso le sumamos el 30% de los residuos reciclables, estamos disminuyendo los residuos que van a los sitios de deposición final a la mitad”, enfatizó. Herou dijo que “hay que educar”, seguir expandiendo el sistema, hacerlo más participativo, y en algún momento habrá que sancionar y multar. “No estamos multando hoy al que clasifica mal, al que hace macanas en los barrios, pero en la última normativa incluimos la posibilidad de que en un futuro se pueda reglamentar y sancionar la mala clasificación, como pasa en otros países”, aseguró.

Residuos captados para reciclaje por la Intendencia de Canelones (en toneladas)

Año 2020 Año 2021 Variación 2.242 ton. 2.988 ton. 33,3 % Enero 2021 Enero 2022 Variación 261 ton. 297 ton. 13,4 %

Fuente: Plan de Limpieza y Gestión de Residuos de Canelones Reporte 1 – Febrero 2022.

Ecopuntos

Otra forma de recolectar residuos para reciclar son los Ecopuntos, que son contenedores del tamaño de una caja de camión con distintas aberturas para introducir materiales reciclables como botellas de vidrio, de plástico, cartón, etc. En el segundo semestre del año se estarán “comprando 70 Ecopuntos más”, y en este mes, que es “el mes del reciclaje”, estarán “empezando un programa en Ciudad de la Costa y luego por todos los municipios, con la colocación de un Ecopunto móvil, acompañado por una campaña de comunicación”, expresó Herou.

Los Ecopuntos son fundamentales para adaptar el programa Hogares Sustentables a los complejos habitacionales. En los complejos, primero se trabaja “con vecinas y vecinos el concepto, porque entendemos que es importante avanzar con esto de seguir mejorando la limpieza e ir apostando a la valoración mediante el reciclaje y el compostaje de residuos. Una vez hablado esto, intentamos entender las características del complejo y cómo funciona, porque hay realidades distintas, algunos tienen calles más anchas, en unos el promedio de edad de los vecinos es más alto que en otro, en unos casos el compromiso de las comisiones de vecinos es más grande, en otros menor. Buscamos el compromiso de mantener limpio el barrio y de clasificar los residuos en las tres fracciones. En algunos casos damos los contenedores y las composteras, y en otros casos ponemos un contenedor público, un Ecopunto chico dentro del complejo y le damos composteras a todo el que quiera y tenga lugar, y así fue funcionando. En Lagomar hay un complejo en el que hicimos eso, un contenedor adentro, un Ecopunto adentro y la entrega de las composteras fue a demanda. Entregamos algunas y después todo el mundo empezó a pedir. En Pando, en un complejo de 100 familias va a haber dos contenedores públicos adentro, dos Ecopuntos para que puedan clasificar y van 50 anotados para recibir las composteras. La operativa se adapta a cada lugar”.

La participación de los vecinos es medio partido ganado

Para Herou, este sistema no funcionaría sin la participación de los vecinos previamente a su implementación. “No hemos hecho ningún cambio sin antes conversar con cada municipio, sin antes conversar con las comisiones de vecinos, y después de las comisiones de vecinos, por lo general hacemos asambleas de vecinos. Se escucha, se intercambia, el objetivo de que el barrio esté más limpio es un objetivo de todos, la forma, los mecanismos, los procedimientos se adaptan a cada realidad local. Esta participación de los vecinos antes de comenzar con el programa es medio partido ganado. Si creyéramos que esto se resuelve planificando desde un escritorio la macaneamos. No hubo ningún barrio donde no hayamos hecho este proceso de diálogo con los vecinos y vecinas”.

Una parte importante de los residuos orgánicos del departamento son producto de las podas. La IC recoge las podas domiciliarias a pedido de los vecinos. “En las zonas con mayor densidad venimos con algunos días de retraso, pero llegando a todos lados”. Pero también la IC cuenta con un servicio de instalación de “cajas” en distintos puntos del departamento. “Le llamamos ‘días de las cajas’ para que la gente vaya y deposite allí residuos especiales, fundamentalmente podas y algún mueble viejo. Todo lo que es poda va a plantas de compost que tenemos en base a acuerdos público-privados. Estamos procesando y agregando valor a los restos de poda y jardinería elaborando compost. La intendencia articula un programa de huertas en todo el departamento y el compost surge de estas plantas de procesamiento de podas”, contó Herou.

Finalmente, el jerarca señaló que hay una fracción de los residuos, los no recuperables, que debe ir a sitios de deposición final. Actualmente ronda el 30% del total de los residuos.

En enero, la IC llamó a licitación pública para la “construcción, operación y mantenimiento” de una planta de clasificación y/o tratamiento y transferencia “para los residuos sólidos urbanos de la zona oeste del departamento de Canelones y transporte al sitio de disposición final de Cañada Grande u otro sitio que la Intendencia determine, en función del plan de relocalización”, según dice el aviso publicado por la comuna.

Según Herou “se planteó un camino y una estrategia que fue resolver [la deposición final de los residuos no recuperables] a través de un relleno sanitario. Hicimos un llamado abierto y se presentaron rellenos sanitarios, se obtuvieron las autorizaciones por parte del Ministerio de Ambiente, pero el gobierno actual nos planteó poner en suspenso esta solución. Reconoce que nuestro proyecto estaba habilitado desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, pero que quería buscar una propuesta superadora. Nos consta que está participando de algunas alternativas, pero vemos con preocupación que pasan los meses y no se logra consolidar. Y sería una pena que pase el periodo de gobierno y que este tema que estábamos a punto de resolver se postergue nuevamente”, concluyó Herou.