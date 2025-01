A las 14.00 de este jueves, Nahir Curbelo, integrante del Nodo Acá el Neptuno No, estaba haciendo los últimos aprontes para viajar desde San José hasta Montevideo. “La idea es hacer una movida informativa con la población. Preparamos material para entregar a la gente que pase”, contó entusiasmada a la diaria. Es que, además de la actividad, entregaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. El objetivo, dice el texto, es “poner en su conocimiento que la firma del contrato del proyecto Arazatí-Neptuno no debe realizarse bajo ningún concepto”. Hasta el miércoles, la misiva fue apoyada por 150 organizaciones nacionales. Curbelo, en las primeras horas de la tarde del jueves, señaló que la cifra aumentó un poco más.

Al preguntarle cómo lograron tanta adhesión, respondió: “Muchas de las organizaciones que elaboramos la carta estamos en la Coordinación Nacional por el Agua, que incluye organizaciones de todo el país. Compartimos la carta y los compañeros de FFOSE [Federación de Funcionarios de OSE] tuvieron la idea de entregarla al presidente. Enseguida empezaron a surgir los apoyos. Cada uno en su organización se movió”, describió. El texto base de la carta enviada a Lacalle fue publicado en un comunicado que compartimos en estas páginas el nueve de enero, apenas unos días después de que el mandatario afirmó que iba a firmar el contrato con las empresas privadas. En la misiva se plantea que el proyecto Neptuno-Arazatí, iniciativa que fue propuesta por el consorcio de empresas privadas Aguas de Montevideo y busca llevar adelante una planta potabilizadora en San José, además de abastecerse del Río de la Plata, genera “serias preocupaciones fundadas tanto en materia legal, como ambiental y de derechos humanos”.

El centenar de organizaciones considera que es “al menos irresponsable e imprudente” la firma del contrato. Al igual que en el comunicado, resume sus objeciones en cuatro puntos: existen “observaciones legales sin responder”; el Río de la Plata es “una fuente insegura de agua potable”; es “inconstitucional” porque privatiza el agua; y, finalmente, porque es una “amenaza para el Acuífero Raigón”. “Desde nuestras organizaciones, hacemos un llamado urgente, en primer lugar, a usted y su responsabilidad como presidente de este país. Pero también a la reflexión y a la acción: no se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente”, finaliza.

Curbelo es oriunda de San José de Mayo y contó que su vínculo con Arazatí, sitio donde prevé instalarse la planta potabilizadora, “viene de tiempo atrás”. “Desde mi infancia tengo recuerdos en la zona de Kiyú. Para nosotros, los maragatos, es el balneario de toda la vida. Además, las formas tan especiales de las barrancas lo hacen único”, describió. La activista expresó que van a entregar la carta a las autoridades porque “el Río de la Plata no es una fuente segura para potabilizar agua por todos los problemas que la academia, con estudios de todo tipo, ha demostrado: salinidad, cianobacterias, toxinas, materia orgánica, la privatización y el costo inmenso que vamos a pagar todos por un proyecto para beneficio de cuatro empresas”. Asimismo, subrayó que desde el Nodo Acá el Neptuno No dicen: “No al pólder y a todo el proyecto en cualquier lado del Río de la Plata”. A su vez, adelantó que las organizaciones tendrán una reunión con el gobierno electo la próxima semana.

Dos horas después del llamado de la diaria, Curbelo está en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, junto con otros activistas. “El pueblo ya decidió en 2004 no privatizar el agua. No al proyecto Neptuno”, decía un cartel. Minutos antes ingresaron al edificio Robert Bouvier, actual ministro de Ambiente; Alejandro Ruibal, director de Saceem, una de las empresas que integra el Consorcio Aguas de Montevideo y promotor del proyecto Neptuno; Alejandro Sánchez, futuro secretario de Presidencia; Jorge Díaz, futuro prosecretario de Presidencia; y Edgardo Ortuño, futuro ministro de Ambiente.

Mientras tenía lugar el encuentro, Silvana Fernandez, integrante del colectivo Tucu-Tucu de San José, entregó la carta dirigida a Luis Lacalle Pou en la mesa de entrada de Torre Ejecutiva. “Cuando el presidente anunció que iba a firmar el contrato, algo más teníamos que hacer y decidimos reunir a todas las organizaciones de Uruguay para manifestarnos. Una vez más, y creemos que es la última, decimos que queremos que no lo haga, que lo piense, que no firme el contrato. Hay mucha gente, mucho conocimiento, muchos científicos que le están pidiendo que no lo haga. Que le hable al pueblo”, dijo a la diaria. Enseguida, suma que la iniciativa es “privatización del agua que pertenece a cada uno de los uruguayos; la firma es dinero tirado”. “El próximo presidente hizo campaña prometiendo no hacer Neptuno y hacer Casupá. El nuevo ministro, Ortuño, hizo campaña desde que comenzó, porque él fue quien nos informó que se iba a hacer Neptuno en Arazatí”, indicó. Para cerrar, deja una pregunta: “¿Qué hace un representante de la empresa privada en una reunión de transición en la Torre Ejecutiva?”.