El jueves 30 de octubre, vecinos de Paysandú denunciaron ante el Ministerio de Ambiente que la compañía HIF Global estaba deforestando monte nativo en los predios donde pretende instalar su planta de combustibles sintéticos. Según consigna un informe de la cartera al que accedió la diaria, el 31 de octubre un equipo inspeccionó el territorio y constató que “se había realizado desmonte de bosque nativo con maquinaria pesada y equipos manuales en diferentes zonas, con apertura de corredores de entre cinco y nueve metros de ancho, una perforadora instalada y la presencia de testigos extraídos del subsuelo”. En el relevamiento detectaron “12 tramos talados que, en conjunto, suponen aproximadamente 1,6 kilómetros de caminos abiertos”.

El informe detalla que los tramos talados se ubican “dentro del polígono de intervención previsto por el proyecto de planta de e-combustibles”. En este contexto, el Ministerio de Ambiente expresa que “la tala de monte constituye una actividad vinculada a la futura implementación del proyecto, el cual no cuenta con Autorización Ambiental Previa”.

Por lo tanto, afirma que la empresa HIF Global cometió una “infracción grave” al iniciar sus actividades sin contar con los permisos correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han otorgado ni siquiera la Viabilidad Ambiental de Localización, que es una de las primeras autorizaciones que necesitan conseguir los privados.

El martes, El Zumbido adelantó que la cartera ambiental iba a multar a la compañía. El documento del Ministerio de Ambiente sugiere que el monto sea de 1.000 unidades reajustables, cifra que equivale casi a 46.000 dólares. En los próximos diez días la empresa debe dar vista de las actuaciones y presentar sus descargos.

La Red Nacional No al Hidrógeno Verde publicó un comunicado este miércoles donde rechazan el accionar de HIF Global, que “sistemáticamente incurre en perjuicios tanto al ambiente como a las comunidades”. Exigen “la inmediata restauración del daño efectuado mediante la replantación en la zona”. La misiva finaliza invitando a trabajar por “un Uruguay respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, que sostiene con sus decisiones el futuro de sus habitantes y que protege al ambiente del cual somos parte indivisa”.

Durante el fin de semana tuvieron lugar movilizaciones en defensa del territorio y en rechazo a la instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú. El Telégrafo consignó que una caravana de alrededor de 100 autos llegó hasta la cabecera del puente que une a Uruguay con Argentina. Los participantes leyeron una proclama donde transmitieron que no quieren que “nuestro lugar se transforme en una zona de sacrificio”.