El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla este miércoles por “vientos fuertes y persistentes” debido a una “depresión atmosférica que afecta al país”. El fenómeno generará vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h con rachas de entre 60 y 80 km/h.
Esta alerta se suma al aviso que ya había emitido Meteorología el lunes por “vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes” a partir del martes con extensión a este miércoles”.
Asimismo, la agencia meteorológica brasileña Metsul había pronosticado la formación de un ciclón extratropical que podría traer consigo “tormentas severas y viento fuertes al Cono Sur de Sudamérica”.
Localidades afectadas por la alerta
- Canelones: todo el departamento.
- Colonia: Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
- Flores: Cerro Colorado.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Lavalleja: todo el departamento.
- Maldonado: todo el departamento.
- Montevideo: todo el departamento.
- Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis al Medio y Velázquez.
- San José: todo el departamento.
- Soriano: Cardona.
- Treinta y Tres: María Albina.