Mar uruguayo: informe presentado por empresa y puesto a estudio de la población no dice ubicación exacta de nuevo pozo petrolero

“Hoy sería una especie de audiencia preliminar”, planteó a la diaria el viernes por la mañana Pedro Riera, abogado de la Asamblea Mar Libre de Petroleras y de la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado. Él está llevando adelante una de las demandas de nulidad contra las petroleras que exploran el territorio marino uruguayo en búsqueda de hidrocarburos. Ese día, a media tarde, estaba prevista una audiencia en el juzgado en lo Civil de 7° turno, donde se iba a dirimir si se admitían hechos nuevos que presentaron las organizaciones, un informe técnico elaborado por científicos que recomiendan postergar la exploración petrolera en el mar y aplicar el principio precautorio, y si se van a citar testigos a declarar, entre otras cuestiones. Al mediodía, transmitieron que la audiencia acababa de ser suspendida porque la magistrada estaba de licencia médica. En un comunicado, los colectivos dejaron en claro que, “más allá de las dilataciones que ha tenido este proceso [...], no nos van a ganar por cansancio”, y exigieron que “la audiencia sea convocada nuevamente a la mayor brevedad posible y dentro de octubre”. Las fechas cobran relevancia porque en noviembre comienza una nueva campaña de prospección sísmica.

El Ministerio de Ambiente, también el viernes, publicó en sus redes sociales que se encuentra en la etapa de puesta de manifiesto del proyecto de perforación de un pozo exploratorio offshore en el bloque OFF-6, que promueve la compañía Apa Exploration. Durante esta etapa, las personas pueden leer en el Observatorio Ambiental Nacional el Informe Ambiental Resumen y hacer llegar sus comentarios sobre la iniciativa a los tomadores de decisiones ingresando a este link.

En el documento se describe que el privado busca “determinar la existencia de un sistema petrolífero” y, si hay hallazgos, “caracterizar los hidrocarburos presentes y las reservas, en caso de ser posible”. “El objeto del proyecto es la perforación de un pozo de exploración a través de una unidad flotante o buque de perforación de posicionamiento dinámico de aguas profundas, asistido por embarcaciones de soporte, así como soporte terrestre, con una duración estimada de campaña de 110 días, de los cuales 76 corresponden con la actividad de perforación”, expresa la documentación presentada por la empresa privada. El texto tiene 107 páginas, describe las principales características, presenta una “justificación”, identifica impactos y brinda un resumen del Plan de Gestión Ambiental.

Las razones de la empresa para no definir de manera exacta el punto de perforación

Apa Exploration apunta en el Informe Ambiental Resumen que el área definida para la “campaña exploratoria” alcanza una superficie aproximada de 764 kilómetros cuadrados dentro del bloque OFF-6, en la plataforma marina uruguaya. Este lugar se encuentra a una distancia mínima de 219 kilómetros de la costa uruguaya. “La definición exacta del punto donde se realizará la perforación se establecerá en etapas más avanzadas del proyecto, ya que es necesaria la realización de las etapas denominadas Evaluación de riesgo específica subsuperficial del sitio de perforación y Actividades previas a la perforación. Desde un punto de vista ambiental, se entiende que la definición exacta de la posición del pozo resulta innecesaria en este punto del proceso para la evaluación del proyecto, siendo suficiente la definición de un área de potencial ubicación”, añade.

Destaca que “la perforación exploratoria constituye una etapa de la exploración de hidrocarburos destinada a evaluar el potencial de los yacimientos minerales, generalmente posterior a la adquisición de datos sísmicos”. La empresa expresa que, “previo al inicio de perforación, se realiza una evaluación del fondo marino mediante un vehículo operado remotamente”. Afirma que el “proceso de perforación consiste en la ejecución progresiva de tramos de pozo mediante el uso de una broca y una tubería de perforación que permite la circulación de fluidos (lodos), los cuales cumplen funciones de control de presión, lubricación y remoción de detritos”. Declara que “cada tramo perforado es estabilizado mediante la instalación de revestimientos de acero cementados, lo que garantiza la integridad del pozo y el aislamiento de las formaciones geológicas”.

El privado subraya que, “de forma previa al inicio de las operaciones de perforación, se lleva a cabo una evaluación exhaustiva de riesgos subsuperficiales utilizando datos sísmicos 3D para identificar posibles peligros a poca profundidad, tales como la presencia de gas, inestabilidad del fondo marino o fallas geológicas”. “Tras esta evaluación, el buque de perforación se moviliza a la ubicación seleccionada operando mediante un sistema de posicionamiento dinámico de clase avanzada [...]. El proceso de perforación propiamente tiene una duración estimada de 76 días y se ejecuta en etapas sucesivas, reduciendo progresivamente el diámetro de la perforación a medida que se profundiza en el fondo marino”, resalta. En el texto agrega que Apa Exploration junto con el “contratista de perforación” harán “un plan detallado de los procedimientos de control de pozo” donde se determinan los “procedimientos y estrategias para prevenir o responder a un flujo incontrolado de fluidos de formación durante las operaciones de perforación”. También están haciendo un “Plan de Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos”.

En agua, en tierra y los impactos detectados

El buque de perforación previsto tiene una capacidad de alojamiento para 200 personas. Sin embargo, detalla el Informe Ambiental Resumen, “se estima un requerimiento de personal para las operaciones de perforación de aproximadamente 100 empleados, con diez representantes de Apa y entre 30 y 50 de empresas contratistas”. A su vez, se prevé la presencia de buques de apoyo y manifiesta que, “en caso de realizarse operaciones de perfilado sísmico del pozo, se tendrá personal capacitado para el monitoreo de fauna marina”. Por otro lado, la empresa quiere utilizar el puerto de Montevideo y “contempla la instalación temporal en tierra de una unidad de acopio y gestión de lodos de perforación y cemento, que será implementada por empresas especializadas previo al inicio de las perforaciones y desmontada al finalizar las actividades”. Para esto, solicitaron “una superficie de 8.000 metros cuadrados próxima a muelles y un área adicional de 10.000 metros cuadrados para acopio”.

Asimismo, en el texto destaca las características del sistema, su biodiversidad y detalla posibles impactos que podría ocasionar la obra del pozo petrolero. Varios fueron definidos como de significancia “media o alta (sin considerar medidas de mitigación)”. Uno de ellos es la “percepción social negativa por la ejecución de la campaña de perforación exploratoria offshore”, tanto “por la presencia física del buque de perforación y su zona de exclusión” como por “un eventual derrame accidental de combustible”. También subraya una posible “afectación de la calidad del agua y del sedimento y enterramiento y efectos sobre las comunidades bentónicas, por la descarga de lodos y recortes de perforación”.

A su vez, “en caso de contingencia por fuga de hidrocarburos por pérdida de control del pozo”, también podría generar la “alteración de la calidad del agua; efectos sobre organismos bentónicos, peces y plancton, mamíferos marinos, tortugas marinas y aves marinas”, la “afectación a ecosistemas costeros, a sitios de particular relevancia para su conservación, a la pesca comercial y artesanal y a las áreas costeras recreativas”.

La empresa privada manifiesta que “con la implementación de las medidas previstas, los impactos asociados a la descarga de lodos y recortes, a la presencia física del buque y al derrame accidental de combustible pasan a una significancia residual baja”. Sin embargo, “la percepción social negativa por la ejecución de la campaña y la mayoría de los impactos asociados a la fuga de hidrocarburos por pérdida de control de pozo mantienen una significancia residual media”.