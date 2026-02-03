El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió un informe este martes en el que advirtió sobre la “mortandad masiva” de peces en las playas de Montevideo, atribuida a cambios abruptos en los valores de salinidad del Río de la Plata.

Personal técnico de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) realizó una inspección en la costa montevideana e identificó en las playa La Mulata y Verde “varias especies” de peces muertos en estado avanzado de deterioro.

Se trata de especies de aguas dulce, entre las cuales se destaca el dorado (Salminus brasiliensis), el patí (Luciopimelodus patí), el machete (Rhaphiodon vulpinus) y el sábalo (Prochilodus lineatus).

En colaboración con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, la Dinara logró atribuir los decesos a un cambio “muy abrupto” de salinidad registrado, el jueves 29 y el viernes 30 de enero, en las aguas del Río de la Plata.

De acuerdo con los valores, el nivel de salinidad pasó de 7,5 a 25 PSU [unidades prácticas de salinidad] en pocas horas y eso generó que la alta salinidad se mantuviera los días siguientes.

No obstante, las causas de este fenómeno pueden ser multifactoriales. En este sentido, el personal técnico de la Dinara resaltó la necesidad de “un abordaje integral y multidisciplinario”, que tenga como resultado una gestión “rápida y coordinada de todas las instituciones involucradas”.