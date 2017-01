Se pone bravo

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció que no viajará a Estados Unidos para reunirse con su par estadounidense, Donald Trump. La cancelación llegó después de que Trump dijera que la reunión sería inútil si México no estaba dispuesto a pagar el muro que su gobierno quiere construir en la frontera entre ambos países. Después de la negativa de Peña Nieto, el portavoz de Trump dio a conocer su voluntad de crear un impuesto para las importaciones de ese país.

Peña Nieto recibió ayer aplausos de sus compatriotas por la decisión de cancelar su asistencia a la reunión con Trump, sobre todo en las redes sociales. “¡Bravo, Enrique Peña Nieto! México merece dignidad y respeto”, celebró el ex presidente Vicente Fox (2000-2006), quien impuso a lo largo de la jornada el hashtag #FuckingWall. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el opositor Javier Bolaños, aseguró que el presidente “no está solo” en estos “momentos definitorios” y llamó a armar un frente común para defender a México, sumándose al pedido de otros opositores, como el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, varios países latinoamericanos manifestaron su solidaridad con México. También lo hicieron organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas.

La cancelación del encuentro se produjo después de que Trump aumentara a sus niveles máximos la tensión con el país vecino. Anunció la construcción del muro en la frontera entre los dos países y dijo que México lo pagaría, ante lo que Peña Nieto emitió un mensaje televisado en el que afirmaba que no lo haría. “Si México no quiere pagar por el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la reunión”, tuiteó Trump. Horas después llegó la respuesta: “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes”, escribió Peña Nieto en la misma red social.

Mientras el presidente mexicano decidía qué postura adoptar desde Ciudad de México, considerando que esta condicionaría su política hacia el país vecino, su ministro de Hacienda, José Antonio Meade, y su canciller, Luis Videgaray, estaban en Washington preparando la visita. Desde allí advirtieron que suspender la reunión abriría un período de incertidumbre, especialmente para la economía mexicana.

Después de haber sido avergonzado por Trump en México en agosto, Peña Nieto no podía exponerse nuevamente. Sin embargo, la incertidumbre mencionada por Meade y Videgaray se suma a la tensión en la relación entre ambos países. El encuentro entre los presidentes tenía, entre otros, el objetivo de conversar acerca de la renegociación del tratado de libre comercio entre ambos, fundamental para México, que dirige 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.

La administración de Trump no acusó el golpe que significa el desplante del presidente mexicano. Trump sostuvo que la cancelación de la reunión había sido de mutuo acuerdo y la Casa Blanca informó que se estaba trabajando para encontrar una nueva fecha, algo que no fue desmentido ni confirmado por las autoridades mexicanas. Además, el portavoz del presidente estadounidense, Sean Spicer, insistió con que será México el que pague por el muro que, según los líderes del Congreso, saldría entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Spicer dijo que una de las alternativas que se están estudiando es la de imponer un impuesto de 20% a las importaciones que lleguen desde México.