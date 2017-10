Oscuro

Continúa la investigación en torno al cuerpo encontrado en el río Chubut, a 300 metros del lugar en el que desapareció Santiago Maldonado. Su identidad todavía no fue confirmada, y la familia de Maldonado dijo en una conferencia de prensa que la presencia de efectos personales, entre ellos un documento de identidad de Santiago, no son suficientes para establecerla.

“Hasta que no vea que es 100% el cuerpo de Santiago voy a seguir buscándolo”, aseguró anoche Sergio Maldonado, hermano de Santiago, después de confirmar que junto al cadáver se encontraron varios efectos personales, entre ellos el documento de identidad. Al ser consultado sobre si estos objetos indican que se trata de Santiago, Sergio respondió que “no implica de ninguna manera una identificación positiva del cuerpo”.

Maldonado dijo que no identificó el cuerpo encontrado en el río Chubut porque no podía asegurar que fuera su hermano, algo que no estaba claro desde el martes de noche, cuando se retiró de la morgue de Esquel sin dar declaraciones a los medios. También asistió a la morgue el juez Guillermo Lleral, que había dicho que no daría “información precisa” por “respeto a la familia”.

Las expectativas sobre la identificación del cuerpo están depositadas en la autopsia, que se realizará en Buenos Aires –para lo cual será necesario el traslado del cuerpo, que anoche estaba pendiente por las condiciones climáticas–. El traslado había sido solicitado por la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien consideró que la morgue de Esquel “no tenía el equipamiento necesario” para hacer la autopsia.

Está previsto que colaboren en la autopsia peritos de la Corte Suprema de Justicia, informó la agencia de noticias estatal Télam. Por su parte, la fiscal del caso, Silvia Ávila, pidió al juez que el estudio se realice con la presencia de “todas las partes que integran la causa” y representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense “en todo el proceso [...] a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas”. Ávila argumentó que si la autopsia no se lleva adelante con la intervención de todas las partes, “quedaría abierta la posibilidad de que se deba reordenarla” o de que quede expuesta a “impugnaciones o cuestionamientos”.

Las principales dudas sobre el hallazgo del cuerpo refieren al lugar en el que fue encontrado. De acuerdo con la familia de Maldonado, su abogada y la comunidad mapuche de la zona, se trata de una zona que ya se había rastrillado anteriormente sin que el cuerpo apareciera. “No tenemos ninguna explicación de por qué los otros rastrillajes dieron negativos”, dijo Heredia en la conferencia de prensa. La falta de hallazgos previos es presentada como un argumento por quienes sostienen que el cuerpo fue plantado. Al ser consultado anoche sobre esta posibilidad, Sergio Maldonado dijo: “No puedo asegurarlo, pero creo que sí”.

Hay información contradictoria acerca de por qué se rastrilló en ese lugar, que está 300 metros río arriba de donde desapareció Santiago, en dirección contraria a la corriente del río Chubut. El diario Clarín informó, basado en una fuente cuya identidad no reveló, que hubo un dato que llevó a que se buscara específicamente en ese lugar. Por su parte, el diario Página 12 informó que el juez decidió ampliar el rastrillaje a esta zona porque un prefecto le sugirió hacerlo, “dadas las características irregulares y las ramas” que abundan en el río Chubut.

Enseguida de la aparición del cuerpo hubo pequeñas movilizaciones en Esquel, sobre todo de la comunidad mapuche. Una de ellas fue al encuentro de la comitiva que había viajado desde Buenos Aires, especialmente del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que fue agredido por algunos encapuchados.

Además, la agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrada por decenas de organizaciones de militantes por los derechos humanos, convocó a una movilización para ayer de tarde en Plaza de Mayo para exigir la verdad y la aparición con vida de Maldonado. Esta convocatoria no tuvo un respaldo unánime: varias organizaciones tomaron distancia del llamado al considerar que hay que esperar a tener más información antes de volver a las manifestaciones, y la familia de Maldonado aclaró que no estaba adhiriendo a ninguna convocatoria. A lo largo de la tarde se manejó la posibilidad de cancelar la movilización, pero finalmente se mantuvo, aunque asistió muy poca gente, y se convocó a otra marcha para hoy a las 15.30, en coincidencia con la ronda que las dos ramas de Madres de Plaza de Mayo hacen todos los jueves.