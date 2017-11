Dios afirma estar “muy enojado” por las donaciones del pastor Márquez a Verónica Alonso: “Ese dinero era para mí”

Según publicó Montevideo Portal, el diputado por el Movimiento de Participación Popular Óscar Groba pidió que la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el financiamiento de los partidos políticos convoque a representantes de la iglesia Misión Vida y a la organización no gubernamental Beraca, ambas vinculadas con el pastor Jorge Márquez, por sus aportes a la campaña de la senadora nacionalista Verónica Alonso. “Esto es un mal negocio para todos. Si andamos citando donantes es una prueba de que sus donaciones no sirvieron para nada y en las próximas elecciones no nos van a dar un peso”, aseguró un integrante de la comisión, quien también considera que “es un buen momento para declarar empatada esta competencia por ver quién tiene más muertos en el ropero y de dar por concluidas las actuaciones de la comisión”.

Márquez dijo que está “100% tranquilo” por sus donaciones a Alonso. De hecho, “la mayoría de los fieles están de acuerdo con que se dé dinero a los políticos que defienden los intereses del Señor”, sostuvo. De todas maneras, reconoció que algunas personas que donan parte de su sueldo a la iglesia “pidieron que por lo menos Alonso los cure del cáncer o haga algún exorcismo, porque es para eso que ponen la plata”. Un fiel consultado aseguró que las donaciones “no son lo ideal”, pero de todas maneras “parece mucho más útil que gastar el dinero en el jabón de la descarga, como en otras iglesias”.

Fuentes de la iglesia Misión Vida aseguraron que allí no todo el mundo está de acuerdo con las donaciones. “Dios me habló y me dijo que estaba muy molesto porque se pedían aportes en su nombre que después iban a parar a políticos. Él me dijo textualmente: ‘Ese dinero supuestamente era para mí’. Igual, yo creo que el problema no era tanto que hayamos usado esos fondos para financiar partidos, sino más bien la elección de los destinatarios. A él le parece que Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue salieron muy caros y que por ese dinero se podría haber conseguido algo mejor. Pero bueno, Dios no es un jefe fácil”.