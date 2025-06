Julio María Sanguinetti. La Coalición estará más viva cuantas más diferencias sepamos tolerar. No creo que haya que tener posiciones como Coalición en todos los temas, incluyendo las interpretaciones históricas. En alguno podemos discrepar, porque de eso se trata la Democracia. @PabloMieres

Yamandú Orsi. En estos temas no caben las medias tintas, no puede haber lugar para relativizar o poner en un plano de igualdad a quienes perpetraron el golpe y a quienes lo resistieron. Eso ya lo hizo Tabaré Vázquez con el “nunca más uruguayos contra uruguayos”. Un anormal. Ni yo me hubiera animado a tanto.

Francisco Casal. El Estado uruguayo tiene que pedir perdón oficialmente por el golpe de Estado. No hablo de declaraciones aisladas, sino de un gran acto público, con el presidente, los ministros y las principales figuras del sistema político. Tenfield lo puede transmitir. Negociemos.

Graciela Bianchi. Cuando yo estaba en el Frente Amplio sí que rechazábamos el golpe del 73. Salíamos a cortar calles con Rodríguez Camusso y Batalla, me acuerdo de que recorríamos barrios con Yamandú Fau y no nos importaba que nos llevaran presos. Este FAPIT de ahora no hace nada. Yo tampoco, pero porque me duelen los juanetes.

Julio Ríos. Puntualmente sobre este tema, hay dos bibliotecas. No creo que haya una monocausa. Tantos años después, es muy difícil ponernos en la piel de aquellos que entendieron que, llegada una determinada situación compleja en la que se habían dado muchas situaciones diferentes, era necesario dar un golpe.

Guido Manini Ríos. Yo creo que la dictadura cometió un gran error al realizar el plebiscito de 1980, pero afortunadamente también organizó el Mundialito que arrancó unos días después, y como, lógicamente, ganó la celeste, el proyecto se pudo continuar unos años más. Porque, al final, somos todos orientales.

Pablo Carrasco. Las atrocidades cometidas por la dictadura no deben ser olvidadas jamás. No puede haber olvido ni perdón para la tortura, el asesinato y la desaparición. Pero quizás la historia esté siendo demasiado dura con respecto a los supuestos crímenes económicos del gobierno cívico-militar. Hay que ser justos.

Flavio Perchman. Creo que se terminó dando un golpe porque se habló demasiado del tema en la previa a junio del 73, se metió gente que no tenía que haberse metido. Se hubiera podido solucionar en la cortita si todos hubieran tenido ganas. Pero capaz que yo mismo me tendría que callar un poco.

Javier García. La dictadura la provocaron los tupamaros, se mantuvo gracias al pacto del Club Naval y no volvió después de la recuperación democrática porque se aprobó la Ley de Caducidad. Al final, los únicos que siempre nos opusimos a los militares fuimos los wilsonistas. La verdad es que no entiendo por qué los milicos me quieren tanto.