Justicia ecuatoriana rechazó recurso contra nombramiento de la sustituta del vicepresidente

La Justicia de Ecuador rechazó un recurso presentado por legisladores de la coalición oficialista Alianza País contra el nombramiento de la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, como sustituta del vicepresidente, Jorge Glas, quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de corrupción en el marco del caso Odebrecht.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, nombró a Vicuña como vicepresidenta interina el 4 de octubre, dos días después de que Glas ingresó en prisión.

Quienes presentaron el recurso –diputados afines al ex presidente Rafael Correa– consideran que la decisión de Moreno es “improcedente” porque Glas solicitó “vacaciones” y no está “inhabilitado”, por lo cual no necesita un reemplazo. Sin embargo, los abogados de la Presidencia sostuvieron que nunca se presentó esa petición de licencia.

Según el diario El Comercio, lo que sí hubo fue una notificación del ex secretario general de la vicepresidencia, Omar Simon, al secretario general de la presidencia, Eduardo Mangas, en la que se avisa que Glas haría uso de sus vacaciones hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, para que tuviera efecto, la solicitud tendría que haber sido entregada directamente por el propio Glas a Moreno.

La posibilidad de que Glas enfrente un juicio político creció ayer, cuando la Contraloría de Ecuador entregó el trámite para su destitución al presidente del Parlamento, José Serrano. El vicepresidente es investigado por su responsabilidad en la concesión irregular de un campo petrolero en 2012, cuando era ministro de Sectores Estratégicos de Correa.