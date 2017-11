Les tocó

Un primer borrador de la reforma laboral que pretende llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri fue entregado por el Ministerio de Trabajo de Argentina a cámaras empresariales y sindicatos. De acuerdo con varios medios periodísticos, en el texto se disponen modificaciones a normas que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la Confederación General del Trabajo (CGT) habían acordado que no serían alteradas: las Ley de Contrato del Trabajo y las reglas que regulan las asociaciones sindicales.

Son varios los aspectos de la reforma laboral que encendieron las luces de alarma en las centrales sindicales argentinas. Esa iniciativa propone “verificar” la existencia de los más de 3.000 sindicatos inscriptos como tales en Argentina, y para ello establece varios pasos, uno de los cuales será una “limpieza” de la lista de integrantes.

También hay iniciativas para reducir el cálculo del pago de indemnizaciones. El texto indica que cuando hay un despido se excluirán del cálculo de la indemnización algunos conceptos como las horas extras, los premios y “todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual”. Los sindicatos han criticado que esta medida favorece los despidos, mientras que el gobierno argumenta que promueve la contratación y la reconversión de sectores de la economía que quedarán obsoletos.

Antes de la elaboración del borrador, se había acordado que las indemnizaciones serían modificadas de forma sectorial, sin alterar la ley. En el texto entregado ahora también se incluye la posibilidad de crear, en las negociaciones colectivas por sector, un Fondo de Cese Laboral para complementar el pago de la indemnización, un sistema que podría reemplazar al habitual, dispuesto por la seguridad social, informó el diario La Nación.

Otras disposiciones están dirigidas al “blanqueo laboral” –se disponen facilidades y beneficios para las empresas que regularicen la situación de sus empleados–, a extender la licencia paternal de dos a 15 días y a reimplementar las pasantías. Además, se maneja la posibilidad de crear un “banco de horas” para computar la jornada laboral, permitiendo que, en algunos casos, la jornada se extienda hasta diez horas si no se supera un máximo semanal. Por otro lado, el proyecto incluye una serie de modificaciones en los impuestos y aportes sociales que pagan los trabajadores y los empleadores.

También ha generado polémica un artículo que permite al empleador “introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”. El texto no especifica qué posibilidades tendrá el trabajador de negociar o incluso rechazar esas modificaciones si no le convienen. La posibilidad de hacer esos cambios era reclamada por empresarios que, en el marco de la transformación de las tareas en algunos sectores debido a la robotización, quieren modificar las tareas de sus trabajadores. Como contrapartida, el borrador incluye una disposición para anular los acuerdos que se hayan alcanzado o que se alcancen entre un trabajador y su empleador que impliquen la pérdida de derechos o beneficios.

También hay disposiciones dirigidas a cambiar el funcionamiento de la justicia laboral, aunque se prevé que haya otras reformas en este ámbito presentadas desde otras áreas del gobierno. Entre otras cosas, se reduce de dos a un año el plazo de prescripción para el inicio de acciones judiciales por parte de un trabajador contra su empleador. Además, el gobierno pretende eliminar la posibilidad que tienen los trabajadores de entablar un juicio no contra su empleador directo sino contra el que contrata a la empresa en la que trabaja.

Los sindicatos todavía no han planteado una respuesta común al borrador del gobierno. La CGT pidió más tiempo para evaluar la propuesta y elaborar una contraoferta. El Ejecutivo pretende terminar el proyecto para enviarlo en diciembre al Congreso, donde sería tratada en sesiones extraordinarias.