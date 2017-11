Mujica rechaza tajantemente la posibilidad de ser candidato en 2019 y crece la incertidumbre acerca de si será candidato en 2019

El ex presidente José Mujica recibió el martes el título Honoris Causa de la Universidad Federal de Pampa, en Santana do Livramento. Mujica dedicó el reconocimiento a todas las personas de su generación “que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad”. Un diputado del Movimiento de Participación Popular aseguró que se trata de “una nueva constatación de que el prestigio del Pepe sigue creciendo fuera de fronteras, y también de que nadie entiende muy bien las cosas que dice, porque esta gente evidentemente no se enteró del odio que siente por los universitarios. Es más, seguramente tampoco entendieron que eso de no haber tenido la oportunidad de ir a la universidad lo dijo como algo bueno”.

Luego de su discurso, Mujica fue consultado acerca de la posibilidad de que se presente como candidato a la presidencia en las elecciones de 2019. Su respuesta fue categórica: “Este potrillo no corre”. Las palabras del ex mandatario no hicieron otra cosa que aumentar las dudas acerca de si será candidato a la presidencia en las elecciones de 2019. Un integrante de la Mesa Política del Frente Amplio explicó: “En líneas generales, las declaraciones de Mujica no dan muchos indicios de lo que va a terminar haciendo, aunque a veces puede tirar alguna pista. Ahora, cuando habla con metáforas, y sobre todo del mundo del campo, puede querer decir cualquier cosa. Después de estas declaraciones que hizo en Brasil, cualquier teoría que uno pudiera tener acerca de qué está planeando el Pepe se viene al piso. La incertidumbre es total. Estamos en cero nuevamente”.

La última vez que Mujica se había referido al tema fue a mediados de octubre, cuando dijo: “Capaz que [Julio María] Sanguinetti se larga y me da coraje”. El dirigente frenteamplista consultado explicó: “A lo mejor eso lo dijo como chiste... el tema es que el Pepe es capaz de tirarse a la presidencia como chiste, firmar tratados de libre comercio como chiste, promover proyectos perjudiciales para el medioambiente como chiste, y un largo etcétera”.