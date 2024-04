El diputado Gustavo Zubía reconoció que su apoyo al precandidato colorado Andrés Ojeda tuvo como contrapartida una ayuda económica para financiar sus comités de base. Ojeda también confirmó el hecho, aunque aclaró que no tiene planeado comprar otros precandidatos. “No es que me falte dinero. Lo que pasa es que yo soy de esas personas que compran, compran y compran, y después no tienen dónde poner las cosas. La verdad es que para acomodar a Zubía dentro de mis actos y mis estrategias de comunicación ya voy a tener bastantes problemas. Si compro otro precandidato, seguro que va a terminar tirado en un depósito, juntando polvo por falta de uso”, explicó el precandidato.

Con respecto a la acusaciones de estar recurriendo a métodos de la “vieja política”, Ojeda reconoció que “algo de eso hay”, aunque se preguntó: “¿Qué otra cosa esperan que haga alguien del Partido Colorado? Acá los caminos son dos: hacer vieja política o retirarse de la política”.