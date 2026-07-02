Periodistas pidieron a Bielsa respuestas más cortas porque sus conferencias de prensa los sobreexigían

El entrenador no accedió al pedido de los trabajadores de la prensa porque estaba seguro de que aun respondiendo en infinitivo y con frases menores a cuatro palabras no lo iban a entender.

Tras el fin del ciclo Bielsa comenzó a circular una buena cantidad de información sobre la interna de la selección uruguaya durante estos últimos tres años. Mucha de esta información fue revelada por el propio Marcelo Bielsa. Por ejemplo, en una nota brindada a la televisión argentina contó que a fines de 2024 se reunió con referentes del periodismo deportivo uruguayo y estos le pidieron que diera respuestas más cortas durante las conferencias de prensa. “Ellos me explicaron que mis declaraciones sobreexigían su atención. Les costaba mucho seguirme, no entendían algunas cosas, se entreveraban, se aburrían”.

El exentrenador celeste señaló que este pedido fue similar al que le hicieron los jugadores, aunque en el caso de los periodistas no accedió. “Si bien la idea de darles charlas de diez minutos a los jugadores no me agradaba demasiado, sabía que ellos iban a entender los conceptos que pudiera plasmar en ese tiempo. Pero en el caso de los periodistas no iba a lograr cautivarlos aunque redujese las respuestas al mínimo. Estaba seguro de que responder cosas como ‘Bielsa no contento. Uruguay errar goles’, tampoco iba a servir para que me entendieran”.