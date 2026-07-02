Éxito: el gobierno está logrando comunicar bien que tiene problemas de comunicación

La caída permanente en la aprobación del gobierno y la forma en que se manejaron a nivel público sus polémicas llevaron a que varias figuras del Frente Amplio y expertos en opinión pública cuestionaran la estrategia de comunicación de la Torre Ejecutiva. Si bien desde el Poder Ejecutivo reconocen que las críticas tienen algún sustento, también opinan que la situación no es tan mala como algunos la pintan. “Todo el mundo está convencido de que el gobierno tiene problemas de comunicación. Legisladores de todos los partidos, encuestadores, analistas y ciudadanos comunes y corrientes. Si todos están al tanto de que nuestra comunicación es mala, eso quiere decir que por lo menos eso lo comunicamos bien”, razonó una fuente de la Torre Ejecutiva.

“Obviamente que esta situación nos preocupa, pero por lo menos nos sirve para marcar un camino. Es claro que la gente se interesa más por lo malo que por lo bueno. Capaz que la cosa pasa por empezar a comunicar las cosas que hacemos mal”, expresó la fuente.