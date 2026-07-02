Diputado del PN dice que un impuesto a los depósitos en el exterior mayores a US$ 15.000.000 sería un mazazo a la clase media

La aclaración del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odonne, de que en esta Rendición de Cuentas no van a hacerse modificaciones tributarias no convenció del todo a la oposición, que teme la posibilidad de que se agreguen otras medidas al texto presentado. Un diputado nacionalista dijo que no le sorprendería que a último momento el oficialismo proponga cosas como gravar los depósitos en el exterior mayores a 15 millones de dólares. “Si plantean algo así no lo voy a apoyar, obviamente, porque sería un nuevo mazazo a la clase media, una clase media que ya no soporta que le metan la mano en el bolsillo para sacarle el dinero que tanto le costó conseguir”.

El legislador reconoció no saber exactamente cuánto es el promedio de los depósitos de las familias de clase media, aunque sugirió que podría ser un número cercano al que planteó. “Yo supongo que hoy en día, en Uruguay, las familias de clase media tienen entre diez y 15 millones en el banco, un autito de 80.000 dólares y una casita de ocho dormitorios en el este. Es casi inmoral pedirle a alguien que está en esa situación que pague más impuestos”.