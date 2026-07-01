“Si les damos a los niños dinero a cambio de nada, jamás van a aprender a trabajar por una miseria”, se queja la oposición

El Poder Ejecutivo presentó ayer el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento, que contiene un incremento en las transferencias monetarias a los niños de hogares más vulnerables, sin avanzar en materia de contraprestaciones. Desde la oposición se mostraron críticos con esta parte del proyecto y opinaron que este tipo de políticas que supuestamente ayudan a las personas de bajos recursos al final terminan perjudicándolas. “Esa supuesta ayuda al final termina provocando un daño, porque transmite a las personas la idea de que el dinero crece de los árboles. Si les damos a los niños dinero a cambio de nada, jamás van a aprender a trabajar por una miseria”, opinó un diputado opositor.

Para el legislador, la mejor política social consiste en “enseñarles a las personas que el único camino para salir adelante en la vida es trabajar diez horas por día a cambio de un sueldo de 25.000 pesos”. “No debemos darles pescado, sino un calderín que les permita conseguir alguna mojarrita después de pasar todo el día congelándose en la orilla”, concluyó el diputado.