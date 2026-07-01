Dificultades de Bielsa para la comunicación interpersonal le impidieron notar que los jugadores lo odiaban

El entrenador argentino dejó su cargo convencido de que tenía una excelente relación con los integrantes del plantel, a pesar de que estos intentaron hacerle entender por todos los medios que no lo soportaban.

Durante su esperadísima conferencia de prensa, el ahora ex director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, negó terminantemente las versiones que hablaban de conflictos y peleas entre él y los jugadores. Si bien reconoció que su vínculo con ellos no fue fluido, algo que atribuyó a sus dificultades para la comunicación interpersonal, consideró que eso no afectó el juego de Uruguay. Pero algunos jugadores de Uruguay cuestionan esta versión. “La verdad es que Bielsa siempre me cayó muy mal. Se lo dije directamente, de hecho, pero él estaba mirando para el piso y no me dio pelota”, narró un jugador.

Otro futbolista dijo que hizo todos los esfuerzos posibles por adaptarse a Bielsa, pero le resultó imposible, al punto de que terminó odiándolo. “Al principio me pareció que a él no le importaba si yo lo odiaba o no y por eso hacía como que estaba todo bien, pero después me di cuenta de que definitivamente no se enteraba de nada. Por eso lo encaré de frente y le dije: ‘Bielsa, me tenés los huevos llenos. No sé qué carajos se habrá fumado Alonso cuando te eligió, pero la cagó de acá a Rivera. Te odio. ¿Entendés? Te odio’. Pero él me miró un minuto, me dijo ‘es un comentario muy interesante’ y se fue caminando como si nada. Ese señor tiene algún tipo de problema”.