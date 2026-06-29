Sabiduría: Bielsa logró que todos los uruguayos se unieran para odiar a Muslera

A la hora de atribuir responsabilidades por el fracaso mundialista de la celeste, los principales señalados fueron Marcelo Bielsa y Fernando Muslera. Pero detrás de lo que parecía una catástrofe generada por la negligencia, en realidad había una estrategia de Bielsa que tenía como fin unir a todos los uruguayos. En una sorpresiva conferencia de prensa brindada al día siguiente de la derrota ante España, el polémico entrenador argentino confesó que aceptó el cargo “únicamente porque quiero mucho a Uruguay y vi cómo se estaba instalando una grieta como la que hay en Argentina y que tanto daño le hizo al país”.

Cuando Fernando Muslera fue citado para integrar el plantel que fue al Mundial, muchos se sorprendieron, y más se sorprendieron cuando vieron que, a pesar de sus malas actuaciones ante Arabia Saudita y Cabo Verde, iba a entrar como titular ante España. Pero esta movida, aparentemente incomprensible, era en realidad el punto culminante del sabio plan de Bielsa. “Estaba seguro de que por culpa de Muslera íbamos a quedar fuera del Mundial y estaba seguro también, y acerté, en que esto iba a hacer que todos los uruguayos se unieran para putearlo en una muestra de comunión que hace décadas no se veía. Lo único que puedo decir hoy es: tarea cumplida”.