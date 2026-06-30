Bordaberry propone que militares procesados por violaciones a los derechos humanos pasen a desempeñarse como jubilados policiales

Cuando trascendió que la Policía iba a usar vehículos militares para patrullar las calles, la oposición se mostró muy favorable a incluir a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. De hecho, ayer se conoció una propuesta de Pedro Bordaberry en esa dirección. “Creemos que el crimen organizado hay que combatirlo con todo lo que tenemos, incluyendo los viejitos que están en la cárcel de Domingo Arena por haber, supuestamente, torturado, asesinado y desaparecido personas. Creo que estas personas bien podrían pasar a desempeñarse como jubilados policiales”.

El senador colorado consideró que estos militares retirados pueden desarrollar a la perfección todas las actividades que realizan en forma cotidiana los jubilados policiales. “La idea es que estén en sus casas, miren televisión, pasen tiempo con sus nietos, salgan a las plazas a darles de comer a las palomas y se vayan de vacaciones a algún lugar tranquilo”.

Bordaberry destacó que esta medida no tendría ningún impacto en las finanzas estatales, ya que los militares de Domingo Arena siguen cobrando su jubilación. “Esperemos que el Frente Amplio se libere de sus antiguos dogmas y acepte esta propuesta cuyo objetivo es, simple y sencillamente, mejorar la seguridad ciudadana”.