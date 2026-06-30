Francia registra exceso de 1.000 muertes por el calor; negacionistas dicen que en realidad se debe a un virus surgido en China

La ola de calor que golpea a Europa desde la semana pasada generó problemas sanitarios en todo el continente, incluyendo un gran número de fallecimientos. En Francia, por ejemplo, las autoridades registran un exceso de 1.000 muertes con respecto a las tasas de mortalidad históricas para esa época del año. Pero no todos están de acuerdo con que este exceso se deba a las altas temperaturas. “La ola de calor es un invento para mantenernos dominados, atemorizados y amordazados. Las élites mundiales y la burocracia globalista no quieren que nos enteremos de que está circulando un virus desconocido que apareció por primera vez en un mercado chino y que seguramente se transmitió a los humanos a través de un murciélago o un pangolín”, aseguró un integrante de un colectivo antiagendista.

En opinión de este activista, “esta supuesta ola de calor es en realidad una gigantesca ola de mentiras y falsedades. Los hospitales están llenos de ancianos con problemas respiratorios debido a este virus. Las emergencias están saturadas. Y las autoridades, en lugar de exigir a las personas que se encierren en sus casas, les recomiendan que salgan ni bien baja el sol”.