La Intendencia de Montevideo planea instalar contenedores militares para combatir a vándalos y hurgadores

Desde la comuna rechazan que esta medida genere estigmatización de ciertos barrios, ya que los contenedores serán ploteados para que se vean casi iguales al resto.

La Intendencia de Montevideo anunció la instalación en algunos barrios de contenedores que utilizan “tecnología de punta”, como, por ejemplo, una llave digital que habilitará únicamente a los vecinos a abrirlos. Estos contenedores se instalarán en los municipios B y CH, es decir, en la franja costera que va de Ciudad Vieja hasta Buceo. En los barrios de la periferia, en cambio, la estrategia para combatir a los vándalos y hurgadores pasará por la instalación de contenedores militares. Desde la comuna aclararon que los camiones que vacían los contenedores serán conducidos únicamente por funcionarios municipales. “Esto no significa de ninguna manera habilitar la participación de militares en el sistema de recolección de residuos. Lo único que vamos a usar son los contenedores, que están especialmente diseñados para resistir todo tipo de ataque”, explicó un jerarca municipal.

Cuando se anunció la noticia surgieron algunas voces críticas de la medida, que la consideraban una forma de estigmatización de ciertos barrios. El jerarca consultado descartó este extremo. “Si bien van a ser contenedores blindados, con minas antipersonales y alambre de púas, los vamos a plotear con los colores de los contenedores de la intendencia. Simplemente van a ser más resistentes”.