Brasil, Colombia, el calor o el ICE: las esperanzas de los uruguayos para que Argentina no salga bicampeón

Las dudas que existían sobre el nivel actual de Lionel Messi, que la semana pasada cumplió 39 años, se disiparon definitivamente tras la actuación del ídolo argentino en la fase de grupos, en donde anotó seis goles. La confirmación de que Messi está en su mejor forma generó preocupación en los hinchas uruguayos. “Si Argentina sale bicampeón, me muero. Sería un golpe peor que la eliminación de Uruguay. Yo espero que Colombia o Brasil se encarguen de eliminarlos antes de la final, porque a Francia ya le ganaron la última vez”, expresó un hincha celeste.

Otra hincha confesó tener “mínimas esperanzas” de que alguna de esas selecciones o cualquier otra que se pueda cruzar con la albiceleste antes de la final pueda eliminarla. De todas maneras, consideró que existen “otras alternativas” que sí la ilusionan. “En el Mundial está haciendo un calor insoportable, al que los argentinos no están acostumbrados. Espero que haya varios episodios de sofocación. Y si eso no ocurre, le juego mis fichas al ICE [la autoridad fronteriza de Estados Unidos]. A los gringos no les importa el fútbol. Para ellos, las estrellas argentinas son unos simples latinos más. Perfectamente podrían expulsarlos”.