Brasil y Venezuela rechazan a sus respectivos representantes diplomáticos

El gobierno de Brasil declaró persona non grata al máximo responsable diplomático de Venezuela en Brasilia, el encargado de negocios, Gerardo Delgado. Tiempo atrás, el gobierno de Nicolás Maduro optó por retirar a su embajador en Brasilia en rechazo al proceso que terminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, al que calificó como un golpe de Estado.

El Ejecutivo de Michel Temer decidió ayer tomar esa determinación debido a que el sábado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la ex canciller Delcy Rodríguez, anunció que ese órgano declaró persona non grata al embajador de Brasil en Caracas, Ruy Carlos Pereira, el ex cónsul de Brasil en Uruguay, quien, por lo tanto, deberá dejar el territorio de Venezuela. Rodríguez afirmó que esta decisión de la ANC se mantendrá hasta que en Brasil “se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto vulneró”.

La misma medida se adoptó contra el encargado de negocios de Canadá en Venezuela, Craib Kowalik. En los dos casos, Rodríguez fundamentó esta declaración en “la permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela” por parte de esos gobiernos.

La decisión venezolana se conoció después de que Brasil, Canadá y otros países criticaran la semana pasada la decisión del Ejecutivo de Maduro de disolver el gobierno municipal de Caracas, que estaba liderado por la oposición. Además, Canadá aprobó en setiembre varias sanciones contra jerarcas venezolanos, entre ellos el propio Maduro, a los que acusa de violaciones a los derechos humanos.

Después de su anuncio, Canadá manifestó que expulsará al encargado de negocios de Venezuela en ese país, como acción recíproca, y que no permitirá el regreso del embajador Wilmer Barrientos, que fue retirado de la misión en Ottawa en setiembre.

En una primera reacción, la cancillería brasileña manifestó que no había sido notificada formalmente de la decisión de la ANC y que si fuera confirmada “demostraría, una vez más, el carácter autoritario de la administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo”. Además, anunció que adoptaría “medidas recíprocas”.