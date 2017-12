EEUU apoya traslado de la capital de Israel a Jerusalén; Netanyahu agradece “a Trump y a todos los neonazis que lo votaron”

A mediados de octubre Estados Unidos anunció que abandonaba la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Si bien en ese momento se interpretó la decisión como un rechazo a la inclusión de Palestina en el organismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este extremo. “No tenemos nada contra la UNESCO en sí. Nuestro rechazo es hacia la educación, la cultura y la ciencia. Esos ambientes están llenos de antiamericanos que nos sabotean permanentemente, así que algo malo tiene que haber ahí”, explicó.

De todas maneras, la decisión de Washington fue interpretada como el primer gran gesto de acercamiento de Trump al gobierno de Israel. El segundo se concretó ayer, con el anuncio oficial de que Estados Unidos trasladará a Jerusalén su embajada en Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su “beneplácito” por la situación y agradeció “en nombre de todo el pueblo israelí a Trump y a todos los neonazis que lo votaron”. El mandatario dijo sentir “satisfacción” por el hecho de que “por fin haya llegado a la Casa Blanca un fascista de ultraderecha sensible a la problemática del pueblo judío” y recordó que “esto no habría sido posible de no ser por el apoyo que le dieron numerosos grupos de ultraconservadores, supremacistas blancos y neonazis”. “Sería ingrato de nuestra parte no reconocer la gran ayuda que les han brindado a los judíos”, afirmó.

Por ahora, el anuncio del traslado de la embajada estadounidense tiene un efecto más que nada simbólico, ya que por cuestiones burocráticas y logísticas podrían pasar varios años antes de que se concrete. De todas maneras, Netanyahu consideró que, “afortunadamente, el movimiento neonazi estadounidense goza de muy buena salud, por lo que apostamos a que logren imponer un nuevo presidente después de Trump”. “Si se mantiene la tendencia de que los seguidores de Hitler tienen un peso cada vez mayor en Washington, los judíos tendremos motivos para sentirnos cada vez más seguros”, sostuvo.