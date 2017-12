Las encuestas en Cataluña apuntan a un triunfo del bloque independentista pero sin mayoría para gobernar

A una semana de las elecciones autonómicas de Cataluña, los sondeos de intención de voto dan cuenta de un panorama en el que ninguna alianza posible alcanzaría la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar. El panorama es tan complejo como polarizado, en una pulseada que se define entre el bloque independentista –formado por la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya y la Candidatura de Unidad Popular (CUP)– y el llamado bloque “constitucionalista” –integrado por Ciudadanos, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y el Partido Popular (PP)–.

Dos nuevas encuestas, publicadas ayer en eldiario.es y el periódico catalán Segre, muestran ese escenario reñido entre los dos bloques, y un Parlamento sin mayorías claras después de las elecciones que se celebrarán el jueves 21, lo que obligaría a negociaciones que se auguran difíciles.

El estudio del periódico digital eldiario.es, realizado por la empresa Celeste-tel, prevé la victoria de ERC, pero deja a los independentistas sin mayoría absoluta. En tanto, la encuesta publicada en Segre, hecha por Infortécnica, prevé una victoria de Ciudadanos, que también quedaría sin margen para formar gobierno.

Según los datos de Celeste-tel, ERC –que tiene como líderes al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y la secretaria general del partido, Marta Rovira– obtendría 22,9% de los votos y 33 escaños en el Parlamento. Muy de cerca, la seguiría Ciudadanos –con Inés Arrimadas como candidata a presidir el gobierno regional–, con 22,2% de los votos y 30 escaños. El sondeo otorga el tercer lugar a Junts per Catalunya, el partido con el que busca la reelección el ex presidente catalán Carles Puigdemont, con 16,2% de los votos y 25 escaños. En cuarta posición quedaría el PSC, con 16,1% de los votos y 22 escaños, seguido por En Comú-Podem –que no integra ninguno de los dos bloques y podría ser decisivo a la hora de formar gobierno–, la CUP y el PP.

Así las cosas, el bloque independentista sumaría 45,7% de los votos y 66 escaños, lo que lo dejaría a sólo dos de los 68 necesarios para lograr la mayoría absoluta. Por su parte, el bloque constitucionalista sumaría 45% de los su- fragios y 60 diputados.

El escenario que plantea el sondeo de Infortécnica es similar, con la excepción de que coloca a Ciudadanos como la formación más votada, a pocos puntos y escaños del partido de Junqueras. Si el terreno quedara marcado de esta manera, los independentistas sumarían entre 64 y 67 escaños y el bloque constitucionalista, 60.

En las dos proyecciones, la definición de quiénes serán los próximos líderes de la Generalitat queda en manos de En Comú-Podem. Los “comuns”, como los llaman, están a favor de un referéndum independentista pero sólo si es pactado con Madrid.

Si los datos se comparan con los resultados de las elecciones autonómicas de setiembre de 2015, la primera conclusión es que el partido que perdió más apoyo es el PP, que pasaría de 8,5% a 6,7% de los votos, y caería de los 11 escaños actuales a ocho. La CUP también bajaría, en su caso de 8,3% de los votos a 6,6%, y se quedaría con sólo ocho escaños en el Parlamento, dos menos de los que obtuvo en 2015.

En contrapartida, Ciudadanos y el PSC registrarían un crecimiento. De acuerdo con el sondeo publicado en eldiario.es, Ciudadanos ganaría el respaldo de catalanes que votaron al PP hace dos años, mientras que los socialistas se quedarían con el apoyo de ex votantes de Ciudadanos, En Comú-Podem y lo que fue la alianza independentista Junts pel Sí.