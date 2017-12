Militares sobre inconstitucionalidad de impuesto a sus jubilaciones; “aunque nos digan que tiene cosas maravillosas, no lo apoyamos”

La Cámara de Senadores aprobó el martes, con el apoyo del oficialismo y el voto en contra de toda la oposición, un impuesto a las jubilaciones militares que superan los 50.000 pesos, con el que se pretende cubrir el abultado déficit de la Caja Militar. Un dirigente del Frente Amplio (FA) aseguró que se trata de “un primer paso en el camino hacia un régimen previsional más justo”, aunque destacó que “hay que seguir el asunto muy de cerca, porque si los militares empiezan a mentirnos con los montos de sus jubilaciones, igual que como hacen con el destino de los restos de los desaparecidos, no vamos a encontrar ni uno solo que gane más de 50.000 pesos”. La oposición en su totalidad rechazó el impuesto. En algunos casos, como el del nacionalista Luis Alberto Heber, con el argumento de que se trata de una muestra de “revanchismo” por parte del FA hacia las Fuerzas Armadas.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir con los ojos en la nuca? ¿Cómo puede ser que a la izquierda le cueste tanto aceptar la idea de que hay que mirar para adelante, sanar las heridas del pasado, y dejar que los oficiales sigan teniendo mejores jubilaciones que la inmensa mayoría de los uruguayos? Acá hay una tremenda falta de sensibilidad”, sentenció. Pero en otros casos, como el del senador colorado Pedro Bordaberry, el argumento utilizado fue que, al tratarse de un impuesto a las jubilaciones, es inconstitucional. Esta postura cayó “muy mal” en círculos castrenses. Un alto mando de las Fuerzas Armadas aseguró: “Se piensan que somos estúpidos y que nos van a convencer de que el impuesto es algo bueno solamente porque viola la Constitución. Obviamente que eso suma, pero no alcanza. Aunque nos digan que tiene cosas maravillosas no lo apoyamos. Si un día nos plantean una medida que es claramente violatoria del Estado de derecho pero al mismo tiempo nos permite mantener todos nuestros privilegios, por supuesto que la vamos a apoyar. Pero si cumple con el primer requisito y no con el segundo, no nos sirve. Nos duele que Bordaberry, a quien considerábamos un aliado, nos quiera embaucar de esta manera”.