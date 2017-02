Diputados socialistas franceses anunciaron que retiran su apoyo a Hamon

Un artículo publicado en una página contratada del diario francés Le Monde fue el camino por el cual empezó a concretarse la sangría del Partido Socialista (PS) tras la elección de sus militantes de Benoît Hamon como el candidato presidencial. “Reivindicamos nuestro derecho a retirarnos”, se titula el artículo, en el cual critican las propuestas del candidato socialista y anuncian que le retiran el apoyo a Hamon al considerar que su programa no reúne las condiciones para recibir el respaldo del PS. Consideran evidente que no pueden hacer campaña por un programa que es “la antítesis” de lo que ellos defendieron durante la campaña para las internas al respaldar al contendiente de Hamon, Manuel Valls. “No podemos sentirnos comprometidos por un proyecto de sociedad basado en una lógica de asistencia generalizada [Hamon ha prometido un salario social universal] y de depreciación del valor del trabajo”, rematan.

El artículo está firmado por Christophe Caresche y Gilles Savary, dos diputados socialistas que representan un grupo que se autodenomina “los reformadores” y fue el núcleo de apoyo al presidente François Hollande en el Parlamento. Según sus integrantes, el grupo cuenta con entre 80 y 90 diputados de los 288 que tiene el PS en la Cámara de Diputados, aunque otros sectores indican que tiene entre 40 y 50 diputados.

Además de esta pérdida de apoyos, en los últimos días Hamon ha recibido advertencias de ministros de Hollande acerca de su propuesta de una izquierda tradicional. El lunes el candidato se reunió con el primer ministro, Bernard Cazeneuve, quien le dijo que la izquierda no llegará al gobierno si no se muestra “orgullosa” de la gestión de Hollande ni la “asume” como propia. También el ministro de Finanzas, Michel Sapin, muy cercano a Hollande, aseguró que no apoyaría a Hamon si no se aleja de la “izquierda radical” para arrimarse al centro del PS.

Por otra parte, el movimiento ¡En Marcha!, que lleva como candidato al ex ministro de Economía de Hollande Emmanuel Macron, aseguró que desde la victoria de Hamon en las internas socialistas recibió 5.000 adhesiones. Según las encuestas, Hamon no tiene posibilidades de acceder a la segunda vuelta, mientras que Macron sí las tiene.