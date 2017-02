Investigarán si la campaña para la reelección de Santos recibió dinero de Odebrecht

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia abrió ayer dos investigaciones vinculadas con presuntas donaciones ilegales de la empresa Odebrecht a la campaña electoral de 2014. Esto sucedió después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunciara en una conferencia de prensa que un ex senador que recibió sobornos dijo que parte de ese dinero había ido a parar a la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Esta denuncia se sumó a las que ya existían respecto de que el dinero también había llegado a las arcas del candidato opositor, Óscar Iván Zuluaga.

El ex senador Otto Bula, en prisión preventiva por corrupción desde enero, dijo a la Fiscalía General de Colombia que recibió 4,6 millones de dólares por parte de Odebrecht y que en 2014 hizo dos transferencias a cuentas colombianas “por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente-2014”, informó Martínez en una conferencia. Bula dijo que esa plata fue entregada al gerente de campaña, Rodrigo Prieto, por intermedio de un amigo personal, Andrés Girardo.

El fiscal también aclaró que en ningún momento se involucró directamente a Santos y que no hay pruebas que respalden las declaraciones de Bula. Además, Martínez dijo que la denuncia fue enviada al CNE porque, de confirmarse, se trataría de un delito electoral y este es el órgano que debe investigarlo. “Eso no quiere decir que la Fiscalía no seguirá haciendo su trabajo”, agregó.

El CNE investigará tanto la campaña de Santos como la de Zuluaga. En este último caso las sospechas comenzaron a principio de año, cuando el publicista Duda Mendonça dijo a la revista Veja que Odebrecht le había pagado a él por su trabajo en la campaña de Zuluaga, lo que implicaría una donación indirecta.

Las investigaciones en el CNE buscarán determinar si se cometieron dos delitos. Uno se configuraría si una empresa extranjera -Odebrecht- hizo aportes a la campaña electoral, lo cual es ilegal en Colombia. Además, si esas donaciones existieron sin ser declaradas ante el organismo, el CNE deberá verificar si la suma de estas y las que sí fueron presentadas supera el máximo permitido para el total de donaciones de campaña.

El presidente del CNE, Alexander Vega, dijo que las sanciones que puede aplicar el órgano son administrativas y recaerían en los partidos y no en las personas.

El diario El Tiempo recordó en su edición de ayer que enseguida de las elecciones en las que Santos fue reelecto, el CNE recibió denuncias de irregularidades, pero las investigaciones no avanzaron y los procesos están cerca de prescribir.

Después de que la Fiscalía General informara sobre las acusaciones en contra de su campaña, Santos pidió en Twitter que se haga “una investigación a fondo lo más rápido posible para que salga a la luz pública toda la verdad en el caso Odebrecht”. Algunos integrantes de su gobierno reaccionaron calificando las acusaciones de “absurdas” o “inaceptables”. La diferencia la marcó el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que publicó un comunicado en el que subraya: “Nunca intervine en la financiación de la campaña”.