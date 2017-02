Senadores del partido de Temer sospechados de obstrucción a la justicia

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió permiso al Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar por sospechas de obstrucción de la justicia a los senadores Renan Calheiros, José Sarney y Romero Jucá, todos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del presidente, Michel Temer. Por ser senadores tienen fueros, y el STF debe autorizar las investigaciones y supervisarlas.

Mientras tanto, los sospechosos sin fueros son investigados por el juez de Curitiba Sérgio Moro. Ante él compareció ayer el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Ante el juzgado, Cunha dijo que tiene un aneurisma, “el mismo mal” que sufrió Marisa Letícia, la esposa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que murió como consecuencia de un derrame cerebral la semana pasada. Con ese argumento, Cunha pidió ser liberado para recibir tratamiento porque, dijo, la prisión en la que está detenido no cuenta con lo necesario para atenderlo.