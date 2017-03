Impulsan reforma constitucional para que Darío Pérez pueda ser intendente de Maldonado “por lo menos un ratito”

EL FARO del Final del Mundo

Dirigentes del Frente Amplio creen que esta sería la única forma de que el diputado de la Liga Federal Frenteamplista “se deje de romper las pelotas”.

Luego de que se conociera la estafa del secretario general del Partido Colorado (PC) de Maldonado y propietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, varios dirigentes políticos fernandinos aseguraron que no sólo donó plata a la campaña colorada, sino que además colaboró con el Partido Nacional e incluso con Óscar de los Santos, diputado por el Frente Amplio (FA) y ex intendente de ese departamento. La relación entre Sanabria y De los Santos fue sugerida por Darío Pérez, diputado de la Liga Federal Frenteamplista. “No estoy en condiciones de asegurarlo, sólo puedo hacer conjeturas en voz alta. Lo que pasa es que soy de esa clase de políticos acostumbrados a hablarles a los votantes codo a codo, de igual a igual. Y bueno, cuando hay ese grado de intimidad uno puede tirar cualquier cosa, ¿no?”, dijo Pérez. Esta nueva embestida del dirigente contra De los Santos reflotó en la interna frentista una idea que se está manejando desde hace varios años: impulsar una reforma constitucional para que Pérez pueda ser intendente de Maldonado “por lo menos un ratito”. “Está claro que este tipo no va a parar hasta ocupar el sillón municipal, pero no sabemos si la gente lo va a elegir. Dejarle ocupar el sillón de intendente es la única forma de que se deje de romper las pelotas”, aseguró un integrante de la Mesa Política del FA. A juicio del dirigente, el principal obstáculo de esta iniciativa sería que debería ser impulsada por el propio oficialismo, algo que podría llevar a que el propio Pérez se oponga “por esa cuestión que tiene de mantener el espíritu frenteamplista en base a salir en los medios”. Otra de las acusaciones de Pérez es que durante las elecciones municipales de 2005, De los Santos, quien salió electo intendente ese año, compró a Sanabria los votos que había obtenido el PC en las elecciones nacionales. “A nosotros no nos gusta sacar conclusiones sin fundamento, pero debemos hacerlo porque es nuestro deber como defensores del espíritu frentista”, aseguró Pérez.