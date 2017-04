Donald Trump elogió a Mauricio Macri ayer, cuando se reunieron en Washington

“Conozco muy bien a Mauricio, es una gran persona y un gran líder”, dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de reunirse con su par argentino, Mauricio Macri, en la Casa Blanca. “Nos conocemos desde hace muchos, muchos años, hace 25”, agregó Trump, pero fue corregido por Macri: “Creo que son más”.

“¿Quién habría pensado que esto pudiera pasarnos a los dos?”, se preguntó Trump, en referencia a que tanto Macri como él se convirtieran en presidentes de sus países. El gobernante estadounidense dijo que gracias a esto, Estados Unidos y Argentina serán “mejores amigos”, y agregó: “Me siento cómodo apoyando a Mauricio, porque sé a quién estoy apoyando: es una persona que ama a su país”.

Ambos presidentes se conocen por su trayectoria empresarial, e incluso en el pasado hubo interés del Grupo Macri, presidido por el padre del presidente argentino, Franco, en negociar con Trump, aunque esos negocios no se concretaron. Aprovechando ese vínculo, no es la primera vez que Trump, ya como presidente de Estados Unidos, le promete a Argentina tener “la más cercana de las relaciones”, aunque eso no se había reflejado en medidas concretas.

Recién ahora, más de tres meses después de haber suspendido la importación de cítricos de Argentina, Estados Unidos anunció un beneficio para ese país: la inclusión en un programa que permite a los viajeros argentinos un ingreso más ágil en los aeropuertos estadounidenses.

En un comunicado conjunto publicado después del encuentro, ambos presidentes manifestaron su “fuerte preocupación por la deteriorada situación en Venezuela”, y se comprometieron a trabajar por la expansión del comercio y las inversiones entre los países. En ese comunicado se informa que “a pedido del presidente Macri”, Trump entregó “una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en Argentina durante la dictadura militar”. La agencia de noticias estatal argentina Télam informó ayer que se trata de 3.300 páginas de los servicios de inteligencia y el Departamento de Estado, pero no se dieron más detalles sobre los textos y se desconocía qué hará el gobierno con ellos.

Esta fue la única instancia en la que Trump y Macri coincidieron. El presidente argentino abrió su agenda en Estados Unidos con una visita a Houston, donde buscó inversiones para el yacimiento de Vaca Muerta. Ayer mantuvo el encuentro con Trump, visitó un centro de análisis político y asistió a una reunión en la Cámara Estadounidense de Comercio.

Macri viajó a Estados Unidos acompañado por una delegación que incluyó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, la canciller, Susana Malcorra, y varios ministros.