El presidente de Paraguay abandonó su candidatura a la reelección para 2018

En medio de protestas contra la iniciativa de modificar la Constitución de Paraguay para habilitar la reelección presidencial, Horacio Cartes anunció que no va a postularse a un segundo mandato en 2018. El presidente paraguayo dio a conocer su decisión en una carta dirigida al titular de la Conferencia Episcopal, Edmundo Valenzuela. La divulgó en su cuenta de Twitter y escribió: “Porque el Paraguay está siempre primero”.

En la carta, fechada ayer, el presidente anuncia: “He tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a presidente de la República para el período constitucional 2018- 2023”. Agrega que espera que “este gesto de renunciamiento sirva para la profundización del diálogo” para el “fortalecimiento institucional de la República, en armónica convivencia entre los paraguayos”. Cartes le manifestó al arzobispo que guarda en su “corazón el inspirador mensaje” del papa Francisco, que, según dijo, llamó “a perseverar, sin cansarnos, ‘evitando todo tipo de violencia, buscando soluciones políticas’”.

La Conferencia Episcopal Paraguaya había sido invitada por Cartes a participar en un diálogo con los sectores políticos que se oponen a la reelección presidencial y a la manera en que se procesó el proyecto de enmienda constitucional en el Parlamento.

Días antes de que esa iniciativa recibiera media sanción, algunos miembros del Senado que la apoyaban se reunieron fuera del recinto, en los despachos del Frente Guasu (partido que promueve la candidatura del ex presidente Fernando Lugo), y votaron un cambio en el reglamento de la cámara. Ya entonces, la oposición a la enmienda hablaba de “golpe parlamentario”. El nuevo reglamento hizo posible que días después se aprobara el proyecto sin necesidad de que el presidente del Senado, que estaba en contra, aprobara su tratamiento.

La votación en esas condiciones generó entonces una ola de protestas en la que manifestantes intentaron prender fuego la sede del Parlamento y en la que murió un dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Policías entraron a la fuerza en un local de esa organización política y uno de ellos le disparó a uno de los jóvenes que encontró allí.

Ayer, antes de que Cartes hiciera pública su decisión, los opositores a la reelección -que abarcan un sector del oficialismo y gran parte de la oposición- habían convocado para hoy a una protesta. El presidente del PLRA, Efraín Alegre, dijo al diario paraguayo ABC Color que la manifestación se propone dar el siguiente mensaje: “No vamos a permitir una nueva dictadura en Paraguay”. Con frecuencia, quienes argumentan contra la reelección en Paraguay recuerdan los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner.

La decisión del presidente no tuvo ayer demasiados efectos en la dirigencia política. “No confío nunca en la palabra de Horacio Cartes”, dijo la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, según el diario Última Hora. No es la primera vez que Cartes da marcha atrás en este tema. En octubre, el presidente había anunciado que abandonaba la iniciativa de habilitar la reelección. “Como sociedad hemos observado que el proyecto de enmienda no logra generar consenso”, dijo entonces, y agregó que “las diversas interpretaciones” de esa iniciativa y las dudas que generaba en cuanto a la legalidad podían “dividir a la sociedad paraguaya y fracturar al Partido Colorado”. Pero el proyecto de enmienda siguió en marcha, y tampoco cayó por el anuncio de ayer.

El oficialismo dejó claro que la decisión de Cartes de no postularse en 2018 no implica abandonar la iniciativa de enmienda constitucional. La senadora Lilian Samaniego, del gobernante Partido Colorado, dijo ayer: “Valoramos este gesto magnánimo del presidente Horacio Cartes, pero todo lo demás sigue, el proceso de enmienda sigue”. Agregó que la iniciativa será tratada pronto en la Cámara de Diputados y que espera que sea aprobada para que los paraguayos definan en un referéndum si apoyan o no la reelección. La dirigente agregó: “Buscamos el respeto de las instituciones. Todo lo que hicimos es legal”.