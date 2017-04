La Justicia peruana emitió una segunda orden de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo

Perú está haciendo todos los trámites posibles para que el ex presidente Alejandro Toledo regrese al país para responder ante la Justicia por las acusaciones en su contra, aseguró ayer la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, en una entrevista con el canal de televisión ATV. “Va a venir, tarde o temprano, pero de todas maneras vendrá. Es un error que él pretenda no hacer caso a la Justicia”, dijo. El gobierno peruano está llevando adelante trámites ante Estados Unidos, donde residía Toledo, aunque se desconoce si el ex presidente está efectivamente en ese país.

El lunes un juez peruano emitió una segunda orden de prisión preventiva contra el ex presidente por lavado de activos. Esta orden de prisión se suma a la emitida en febrero en contra de Toledo, que también está acusado de haber cobrado un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de otorgarle a la empresa brasileña la obra de construcción de dos tramos de una carretera.

La nueva orden de prisión preventiva, por 18 meses, contra Toledo se enmarca en el caso Ecoteva. Según la Fiscalía, Odebrecht pagó coimas a Toledo por intermedio de Ecoteva, una empresa presuntamente ficticia con sede en Costa Rica. Además de Toledo, el lunes fue procesada por lavado de activos su esposa, Elianne Karp, y se pidió prisión preventiva para el empresario Josef Maiman.

Según la versión de la fiscal del caso, Rosana Villar, Toledo recibió coimas mientras ocupó la presidencia, entre 2001 y 2006, y depositó ese dinero en cuentas a nombre de Maiman, que es un amigo cercano. Utilizando ese dinero, la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, creó la empresa Ecoteva en Costa Rica y, por su intermedio, hizo compras inmobiliarias en Perú. La fiscal sostiene que 11 de los 20 millones de dólares que Odebrecth habría pagado a Toledo estuvieron en las cuentas de Maiman y fueron destinados a financiar Ecoteva.

Las investigaciones sobre Ecoteva se remontan a 2013, pero recién cuando empezó la investigación sobre las coimas pagadas por Odebrecht en Perú se pudo encontrar el origen del dinero que habría sido lavado en la empresa con sede en Costa Rica.

Los abogados de Toledo salieron a los medios a defender al ex presidente. Uno de ellos, Heriberto Benítez, aseguró que se está “consolidando una persecución a Alejandro Toledo” y que la fiscal forzó el vínculo entre la investigación que ya tenía de Ecoteva y la que se está realizando sobre Odebrecht. Por su parte, Roberto Su dijo que se está realizando una “doble recriminación” a su cliente “por los mismos hechos”, y criticó al juez por no haberles notificado de esta segunda orden de prisión preventiva. Pese a no haber recibido notificación, Su dijo que ya se apeló el pedido. “Hemos apelado a ciegas, porque no sabemos cuáles son los fundamentos”, aseguró.

La empresa constructora brasileña reconoció ante la Justicia estadounidense que pagó 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

La semana pasada se hicieron públicos cientos de documentos de la investigación que se lleva adelante en Brasil sobre los sobornos pagados por Odebrecht, derivada del esquema de corrupción de Petrobras. En uno de esos documentos figura una declaración del ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, en la que reconoce que entregó tres millones de dólares a la campaña electoral de Humala en 2011 a pedido de Antonio Palocci, entonces ministro de Presidencia de Dilma Roussef, informó el diario brasileño O Estado de São Paulo.

Desde que trascendió la información, la semana pasada, Humala aseguró en varias ocasiones que no recibió dinero de Odebrecht en la campaña electoral. “No hemos recibido ese dinero, lo hemos ratificado y estamos colaborando con la investigación” de la Fiscalía al respecto, aseguró Humala el domingo en una entrevista con el programa Cuarto poder, de América Televisión. Agregó que si hubiera recibido ese dinero, lo habría hecho mediante una donación legal. También la esposa de Humala, Nadine Heredia, ex presidenta del Partido Nacionalista Peruano, negó que se haya recibido dinero de Odebrecht en la campaña. “No es cierto”, aseguró.

Antes de que trascendieran las declaraciones de Odebrecht, la Fiscalía peruana ya investigaba a Humala y Heredia por presuntos aportes irregulares a las campañas de 2006 y 2011.