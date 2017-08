De acuerdo con diarios argentinos, el gobierno perdió las PASO en Buenos Aires

La ex presidenta Cristina Fernández ganó las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, informaron ayer los diarios argentinos La Nación y Clarín en base a fuentes cercanas al gobierno que pidieron que no se revelara su nombre. En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13, Fernández lideró la única lista al Senado de Unidad Ciudadana en la provincia con el mayor número de votantes del país. Compitió con el ex ministro de Educación Esteban Bullrich, quien al cierre del escrutinio primario tenía una ventaja de 0,8% de los votos, sin que se hubiera terminado el conteo.

Desde la noche de la votación, el gobierno ha celebrado lo que considera una victoria electoral, tanto por el resultado nacional –que lo muestra como ganador porque Cambiemos fue la única coalición que se presentó en todo el país– como por la votación en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora, María Eugenia Vidal, incluso llegó a decir que capaz que la ex presidenta estaba “decepcionada” porque había obtenido menos votos de los que esperaba. Por su parte, las formaciones kirchneristas Unidad Ciudadana y Frente para la Victoria denunciaron que el gobierno detuvo adrede el conteo en ese momento para instalar la sensación de que ganó las elecciones en la provincia, cuando en realidad no lo hizo.

Se espera que los datos del escrutinio final se conozcan oficialmente el lunes, pero diarios argentinos adelantaron qué esperan de esos números tanto en el oficialismo como Unidad Ciudadana, que tienen acceso a datos preliminares. La Nación informó que en la Casa Rosada creen que la ventaja de Fernández será de 0,3%, mientras que Clarín dijo que en el kirchnerismo consideran que ganarán con una ventaja de “un poquito más” de un punto porcentual.

Los planes de ahí en más son diferentes. Un “hombre de confianza” del presidente Mauricio Macri dijo a La Nación que el gobierno insistirá en que una ventaja de 0,3% es un “empate técnico”, sin reconocerlo como una derrota. “Eso ya pasó, no vamos a discutir algo que ya terminó”, dijo esta fuente al diario. “Ya a nadie le importa el resultado de las PASO”, aseguró otra. Según los cálculos del gobierno, Cambiemos ganará las elecciones legislativas de octubre en la provincia de Buenos Aires con una ventaja de, por lo menos, 4% sobre Fernández.

Por su parte, Clarín informó que el kirchnerismo tiene previsto festejar por todo lo grande su victoria el lunes, cuando estén los resultados oficiales. En las celebraciones participará Fernández, quien en ese acto político dará el puntapié inicial de la campaña hacia el 22 de octubre, y estarán representados los distintos sectores que integran Unidad Ciudadana.

En base a declaraciones de un intendente cuyo nombre mantuvo en reserva, el diario reveló que de ahora en más la campaña del movimiento que lidera Fernández se dirigirá a seducir a los votantes de los sectores peronistas no kirchneristas: los de Sergio Massa y Florencio Randazzo.