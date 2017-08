EEUU comunicó formalmente a la ONU su intención de dejar acuerdo sobre cambio climático

El gobierno de Donald Trump notificó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su intención de abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático, aunque la decisión no podrá hacerse efectiva hasta 2020. “Hoy, Estados Unidos envió una comunicación a la ONU, en su condición de depositaria del Acuerdo de París, sobre la intención de retirarse de ese acuerdo tan pronto como tenga la opción de hacerlo, según los términos” del pacto, anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

Trump ya había anunciado el 1º de junio que abandonaría este acuerdo, que fue firmado por más de 200 países y que pretende poner freno al cambio climático bajando las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. La fecha en que Estados Unidos podrá salir de manera efectiva de este convenio es a fines de 2020. Luego se solicitaría la salida, y a partir de entonces tendría que pasar otro año para confirmar la baja de un país. A pesar de todo, el tratado no entrará en vigor hasta 2021 y no contempla sanciones para los países que no cumplan con lo pactado, por lo cual Estados Unidos podría incumplir con los límites de emisión de dióxido de carbono sin consecuencias.

El Departamento de Estado manifestó: “El presidente está dispuesto a volver a implicarse en el Acuerdo de París si Estados Unidos puede identificar términos que sean más favorables para el país, sus negocios, sus trabajadores, su pueblo y sus contribuyentes”. El mismo comunicado señala: “Seguiremos reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero mediante avances tecnológicos y de innovación, y trabajaremos con otros países para ayudarlos a acceder a combustibles fósiles y usarlos de manera más limpia y eficaz, y desplegar fuentes de energía renovables”. Pero Alemania, Francia e Italia ya descartaron la posibilidad de renegociar punto alguno.

Rusia también se manifestó sobre esta decisión. El ministro ruso de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sergéi Donskói, la calificó de “error garrafal” y dijo que Trump “prácticamente abortó el Acuerdo de París al excluir a Estados Unidos, el firmante más importante”. Recordó que esta actitud es similar a la que tuvo el país ante el Protocolo de Kioto. Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, excusó en cierta medida a Trump: “Yo no juzgaría a Trump, porque fue el presidente [Barack] Obama quien tomó esas decisiones. Quizás el actual presidente considera que estas no están debidamente pensadas. Tal vez, piensa que no existen los recursos necesarios”.