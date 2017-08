Se publica un informe del gobierno de Estados Unidos que reconoce el impacto del hombre en el cambio climático

El Informe Especial sobre Ciencia Climática, de obligatoria realización y publicación cada cuatro años, fue filtrado esta vez a los diarios The New York Times y Washington Post por miedo a que el presidente Donald Trump pudiese manipularlo o decidir no publicarlo en absoluto.

Este estudio forma parte de la Evaluación Nacional del Clima y es elaborado por 13 agencias federales. Ambos diarios estadounidenses plantean que el informe considera “extremadamente probable” que “la mayoría del aumento en la temperatura media global desde 1951 fuera causado por la influencia humana sobre el clima”. Esa relación de causa y efecto ha sido discutida por varios de los integrantes del gobierno de Trump, que afirman que no está probado que el cambio climático esté relacionado con el ser humano, sino que es un proceso propio del planeta.

En el informe también se habla de “pruebas abundantes de los cambios en el clima, desde la cima de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos”, resaltando que la actividad humana es la principal responsable de estos cambios meteorológicos. “No hay explicaciones alternativas, y no hay ciclos naturales encontrados en el historial observado que puedan explicar los cambios observados en el clima”, expresa el documento. A su vez, advierte que la acidificación de los océanos “no tiene precedentes en al menos los últimos 66 millones de años”.

La agencia de noticias Efe consultó a un funcionario de la Casa Blanca por dicho informe, y este le respondió que era “solamente un borrador” y criticó a The New York Times por hacer público el contenido.