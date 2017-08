Uno de los fiscales que trabaja en caso Petrobras criticó a la próxima fiscal general por reunirse con Temer

Uno de los fiscales que trabajan en la investigación del esquema de corrupción en Petrobras criticó a la fiscal general designada, Raquel Dodge, por haber mantenido un encuentro fuera de la agenda oficial con el presidente Michel Temer. El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima indicó que el grupo que él integra también recibió una invitación de ese tipo pero la rechazó, porque la consideró inadecuada.

El encuentro que la semana pasada mantuvieron Temer y Dodge, que fue designada fiscal general y asumirá el cargo el 17 de setiembre, fue muy cuestionado. Consultado al respecto, Dos Santos dijo que la fiscal “tiene que dar explicaciones” sobre ese encuentro. “Yo opino que los encuentros fuera de agenda no son ideales para la situación de ningún funcionario”, opinó. Al seguir con su respuesta, Dos Santos reveló que el grupo de fiscales que investiga la corrupción en Petrobas rechazó una invitación de Temer para mantener una reunión similar en las vísperas de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. “Nos pareció que no era conveniente, que en ese momento no teníamos nada para conversar con el eventual presidente y que ese tipo de reunión no tendría repercusión positiva” en la investigación de la corrupción en Petrobras, agregó.

Dos Santos dijo que la invitación fue transmitida por Rodrigo Rocha Loure, asesor de Temer que perdió su banca de diputado al ser denunciado por corrupción.