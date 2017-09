57 precandidatos participaron en las primarias de la MUD para las elecciones regionales

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebró ayer las elecciones primarias entre los precandidatos para los comicios regionales, previstos para octubre. La votación se hizo en 19 de las 24 regiones del país: en otras cuatro se eligieron candidatos únicos, mientras que en la quinta, Caracas, no se elige gobernador.

En esta instancia se hizo evidente que los partidos que integran la coalición opositora mantienen posturas diferentes con respecto a los comicios regionales, ya que dos de ellos optaron por no participar en estas votaciones porque consideran que no se puede confiar en un proceso electoral controlado por el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de Vente Venezuela, formación liderada por la ex diputada María Corina Machado, y Alianza Bravo Pueblo, del ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien está en prisión domiciliaria. De los demás partidos, el que presentó más candidatos es Primero Justicia, del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el ex candidato presidencial Henrique Capriles, quien no busca la reelección como gobernador de Miranda debido a una inhabilitación impuesta por la Justicia. Le siguen Acción Democrática, el partido cuyo secretario general es el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, y Voluntad Popular, de Leopoldo López, también en prisión domiciliaria.

En la antesala de las elecciones de ayer, la MUD informó que esperaba la participación de 10% del padrón electoral en las primarias, que es el porcentaje que históricamente suele tener esta instancia en la oposición, informó el presidente de la Comisión de Primarias de la MUD, Francisco Castro. Transcurrida la mitad de la jornada electoral, Ramos Allup dijo que la participación estuvo por encima de lo estimado y que por eso, en algunos centros de votación, las boletas enviadas habían sido insuficientes. “Los automovilizados, los que participan porque sienten la motivación de hacerlo, son más de los esperados, y esto le está dando más significación y colorido a este proceso”, aseguró. Sin embargo, coordinadores de centros de votación consultados por la agencia de noticias Efe dijeron que la participación había sido mucho menor a la esperada y responsabilizaron por eso a la “campaña del miedo” dirigida por el gobierno.

Según Ramos Allup, las elecciones regionales serán el 15 o el 22 de octubre, pero ni el Poder Ejecutivo ni el Consejo Nacional Electoral han informado la fecha formalmente. El jueves Maduro se refirió a esos comicios y dijo que los gobernadores que sean electos deberán “subordinarse” de manera “explícita, pública y directa” ante los poderes “originales, plenipotenciarios y magnos” de la Asamblea Nacional Constituyente. En caso contrario, “deben ser destituidos de inmediato”, agregó.