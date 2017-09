Personalidades uruguayas solicitan al gobierno de Brasil que no demande al Estado; Temer se comprometió a pasar un presupuesto

La petrolera estatal brasileña Petrobras planea demandar al Estado uruguayo por el supuesto perjuicio económico que le causaron varias decisiones del gobierno, entre ellas, la suspensión de la construcción de la regasificadora. Los abogados de la empresa argumentan: “En los ambientes en que se mueven nuestros clientes, con una fuerte presencia de personas que operan por fuera de la legalidad o, lisa y llanamente, son mafiosos, ser perjudicado por alguien en un negocio puede provocar un daño importante a su imagen. Quizá demandar al Estado uruguayo no sea justo, pero Petrobras tiene que hacerse respetar. Si no, le pasan por arriba. Esto no es un juego de niños”.

Ayer varias personalidades uruguayas, como José Mujica, Jorge Drexler y Marcelo Abdala, y organizaciones también uruguayas, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, le entregaron al embajador de Brasil, Hadil Fontes da Rocha, una misiva en la que le solicitan al gobierno de ese país que desista de su intención de demandar al Estado uruguayo. De noche, el diplomático aseguró que se comunicó con el presidente de su país, Michel Temer, quien se comprometió a pasar un presupuesto detallado de cuánto costaría abandonar la demanda. De todas maneras, adelantó: “Será un soborno razonable, porque estamos hablando de un país hermano con el que queremos tener las mejores relaciones posibles”. Según explicó Fontes da Rocha, “nuestro país en los últimos años ha venido creándose una imagen de manejo informal y desprolijo de los fondos públicos. Es por eso que el presidente Temer decidió que todos los sobornos deberán documentarse y, sobre todo, fundamentarse. La persona que pague el soborno tiene que saber por qué se le cobra tal o cuál suma de dinero. En este caso, para revertir la decisión de demandar al Estado no sólo tiene que recibir dinero el presidente, sino también los jerarcas de Petrobras, el personal del Ministerio de Hacienda y, por supuesto, el de la Embajada de Brasil en Montevideo”.